多動腦人不老！這群志工學藺草編織展現成果

台東縣政府文化志工學藺草編織3年，能編織水壺袋、側背包、手提包、旋轉鉛筆盒等作品，學員認為編織有助動腦、不易老化，鼓勵退休者學藺草編織，即日起至11月13日在台東縣文化處圖書館1樓展出「藺/另類生活成果展」。

66歲志工黃道輝為活動策展人，他退休後想找事做、到文化處當志工，3年前藺草編織教師鄭美玉正傳承藺草編織技術，他和另5名志工成為種子學員，從認識藺草到學習基本工，進而推廣這項傳統技藝，而今已有30多名志工加入藺草編織。

「手指頭編織、還要動腦！」黃道輝說，藺草編織要花費不少時間和心思，這對退休者是蠻不錯學習，特別是編織工法有一定程序，須長時間坐椅子上編織，短則2小時、長則6小時，就算編織熟手，像水壼袋等小作品也要2天才能完工。

黃道輝指出，手指編織不僅刺激小腦，編織過程也要花時間思考，如果想要編制特殊花樣，更須要腦力激盪，思考編織技法、程序是否正確，朋友間相互討論也促進情感交流，他和妻子這幾年真的體會「學習編織不易變老！」