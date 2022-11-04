深耕文學與音樂 陳義芝瞿春泉獲台北文化獎

第26屆台北文化獎得主為學者詩人陳義芝、致力推廣國樂文化的國樂大師瞿春泉，頒獎典禮上演奏陳義芝作品「尋訪陶淵明」、瞿春泉編曲的「刺桐花開」、「燈月交輝」。

台北市文化局表示，第26屆台北文化獎得主，分別為推廣文學不遺餘力的學者詩人陳義芝，以及長期致力於國樂文化推廣傳承的國樂大師瞿春泉。

陳義芝致詞時表示，自己從年輕的時候就開始寫詩、評論詩、教詩，在不同年代使用不同的工具來推廣詩，數十年如一日從來沒有停止，謝謝台北文化獎肯定他一生信仰的詩，陳義芝說「得獎固然歡喜，努力更為迫切。」會繼續寫未完成的詩，盡力做文化的事。

瞿春泉則提到，作為首名獲得台北文化獎殊榮的新加坡人，感到非常榮耀，在台北的23年占了從藝人生的1/3，很榮幸見證這片土地上國樂的蓬勃發展，自己在創作指揮過程中不斷學習、進步、創新，戰戰兢兢的努力為這片美麗土地寫下心中的音樂，未來也會秉持活到老學到老的精神，為國樂發展獻上一份餘熱。

文化局表示，為了向得主致敬，頒獎典禮特別邀請女高音林湘玲演出陳義芝作品「尋訪陶淵明」，並由陳義芝親自朗誦部分詩詞；再由呂雪鳳及TCO學院國樂團攜手演出由瞿春泉編曲的「刺桐花開」、「燈月交輝」2首樂曲，展現他們在文學及音樂領的深厚成就。

陳義芝是台灣當代重要抒情傳統繼承者及具代表性的學者詩人，催生台積電文學獎、宗教文學獎，1995年更倡議「台北公車詩」，將文學落實於生活。

瞿春泉耕耘國樂近70年，曾任亞洲多個專業國樂團、劇團指揮，2013至2021年擔任台北市立國樂團首席指揮，更大力推動本土化創作，將豐富的地域特色寫進音樂創作，2022年起獲聘台北市立國樂團榮譽指揮。