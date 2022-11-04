快訊

花蓮25歲阿美族志願軍傳戰死烏克蘭 家屬悲慟難以置信

美股跌深反彈？花旗策略師舉3理由：沒得指望

深耕文學與音樂 陳義芝瞿春泉獲台北文化獎

中央社／ 台北4日電

第26屆台北文化獎得主為學者詩人陳義芝、致力推廣國樂文化的國樂大師瞿春泉，頒獎典禮上演奏陳義芝作品「尋訪陶淵明」、瞿春泉編曲的「刺桐花開」、「燈月交輝」。

台北市文化局表示，第26屆台北文化獎得主，分別為推廣文學不遺餘力的學者詩人陳義芝，以及長期致力於國樂文化推廣傳承的國樂大師瞿春泉。

陳義芝致詞時表示，自己從年輕的時候就開始寫詩、評論詩、教詩，在不同年代使用不同的工具來推廣詩，數十年如一日從來沒有停止，謝謝台北文化獎肯定他一生信仰的詩，陳義芝說「得獎固然歡喜，努力更為迫切。」會繼續寫未完成的詩，盡力做文化的事。

瞿春泉則提到，作為首名獲得台北文化獎殊榮的新加坡人，感到非常榮耀，在台北的23年占了從藝人生的1/3，很榮幸見證這片土地上國樂的蓬勃發展，自己在創作指揮過程中不斷學習、進步、創新，戰戰兢兢的努力為這片美麗土地寫下心中的音樂，未來也會秉持活到老學到老的精神，為國樂發展獻上一份餘熱。

文化局表示，為了向得主致敬，頒獎典禮特別邀請女高音林湘玲演出陳義芝作品「尋訪陶淵明」，並由陳義芝親自朗誦部分詩詞；再由呂雪鳳及TCO學院國樂團攜手演出由瞿春泉編曲的「刺桐花開」、「燈月交輝」2首樂曲，展現他們在文學及音樂領的深厚成就。

陳義芝是台灣當代重要抒情傳統繼承者及具代表性的學者詩人，催生台積電文學獎、宗教文學獎，1995年更倡議「台北公車詩」，將文學落實於生活。

瞿春泉耕耘國樂近70年，曾任亞洲多個專業國樂團、劇團指揮，2013至2021年擔任台北市立國樂團首席指揮，更大力推動本土化創作，將豐富的地域特色寫進音樂創作，2022年起獲聘台北市立國樂團榮譽指揮。

國樂 陳義芝 樂團

延伸閱讀

游藝雅趣紅樓天地 淡江大學紅樓夢書畫展

「2022國際書展暨蔬食博覽會」 5日起在佛陀紀念館盛大登場

習近平魅力比擬毛澤東？ 美國漢學家稱：毛聰明、習脆弱

張貴興獲美國纽曼華語⽂學獎 評審：華語文學的馬奎斯

相關新聞

五股天乙公園今啟用 設彈跳床、鞦韆吸孩童目光

擁有2600多平方公尺的五股天乙公園，還沒啟用就引發討論，新北市民政局長今天偕同在地議員及里長舉行啟用典禮，公園內規劃五...

點亮在地文化 林口吉祥影視公園今動土開工

新北市林口區近年蓬勃發展，人口逐年攀升，為滿足在地居民日常休憩活動使用，市府在林口影視中心旁公園用地開闢為吉祥公園，工務...

配合塭仔圳重劃工程 新莊瓊林路將分兩階段封閉改道

新泰塭仔圳市地重劃工程正在進行中，新北市地政局表示，因重劃後道路重新規劃，再加上工程施作的必要，經市府相關單位會勘確認，...

國際獅子會贊助遊動物園 八里愛心教養院生及獅友為團團集氣

台北市同心獅子會號召國際獅子會300A2區的百位獅友，贊助八里愛心教養院及附屬三峽、三重日托中心，帶領66位院生到台北動...

南港轉運站BOT案開工 打造往返基宜花東交通樞紐

台北市政府推動南港轉運站興建營運移轉BOT案，上午舉行開工祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時指出，公路運輸委託國光客運，是台...

板橋接雲寺結合信眾善心 捐贈新北消防局高頂救護車

新北市板橋區接雲寺結合信眾陳民雄、陳怡如、陳貞卉善心，今天共同捐贈新北市消防局一輛高頂救護車，由消防局長黃德清代表受贈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。