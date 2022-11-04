提升水域救生安全 淡水滬尾義消分隊成立

過去淡水河流域救溺事件頻傳，每年約有50-100件的救溺案件。為了提升水域救生安全，滬尾消防分隊成立於104年經過7年時間，現在有滬尾消防分隊可於第一時間前往搶救，而為了結合民間力量，日前正式成立由消防分隊輔完成的滬尾義消分隊，提升人命救助，集合救災現場需要相關水域專業技能人員，將需要地方民力協助，投入災害救援。

今年滬尾義消分隊成立後，積極招募民力協助水域救災，第三大隊原於109年招募10位訓練合格具有重裝潛水相關證照、技能人員，但因人數不足成隊本年度持續招募訓練合格取得救生教練與潛水教練資格人員共計5位，加現任淡水義消3人轉任，合計17人。

在成立大會當天，地方人士更加碼支持，由麥春福博愛基金會與淡水楓樹湖盧慶塘博士捐贈滬尾義消分隊水域救災裝備與勘災車一輛，以協助消防單位執行水上救難搜救及潛水搜救等，水域相關勤務為主，期盼提升河、海流域救溺效能。所以滬尾義消的成立相信能幫助轄區分隊不管在救災還是救溺上增加更多的救災能量。

新北市消防局長黃德清表示，淡水擁有新北市豐富的旅遊景點，不論是路上淡水老街、喝咖啡賞夕照、古蹟巡禮，或是水上的渡輪馳騁藍色公路、河口垂釣等，大大增加人潮聚集，因此原僅有淡水消防分隊人力更加吃緊，滬尾義消救生分隊的成立可以加強水域救生效能，期望能造福當地里民，並為民眾安全把關，創造更安居的新北都市，也讓淡水的發展更為繁榮。