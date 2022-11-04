快訊

花蓮25歲阿美族志願軍傳戰死烏克蘭 家屬悲慟難以置信

美股跌深反彈？花旗策略師舉3理由：沒得指望

提升水域救生安全 淡水滬尾義消分隊成立

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
為了提升水域救生安全，結合民間力量，日前正式成立由消防分隊輔完成的滬尾義消分隊，提升人命救助，集合救災現場需要相關水域專業技能人員。 圖/紅樹林有線電視提供
為了提升水域救生安全，結合民間力量，日前正式成立由消防分隊輔完成的滬尾義消分隊，提升人命救助，集合救災現場需要相關水域專業技能人員。 圖/紅樹林有線電視提供

過去淡水河流域救溺事件頻傳，每年約有50-100件的救溺案件。為了提升水域救生安全，滬尾消防分隊成立於104年經過7年時間，現在有滬尾消防分隊可於第一時間前往搶救，而為了結合民間力量，日前正式成立由消防分隊輔完成的滬尾義消分隊，提升人命救助，集合救災現場需要相關水域專業技能人員，將需要地方民力協助，投入災害救援。

今年滬尾義消分隊成立後，積極招募民力協助水域救災，第三大隊原於109年招募10位訓練合格具有重裝潛水相關證照、技能人員，但因人數不足成隊本年度持續招募訓練合格取得救生教練與潛水教練資格人員共計5位，加現任淡水義消3人轉任，合計17人。

在成立大會當天，地方人士更加碼支持，由麥春福博愛基金會與淡水楓樹湖盧慶塘博士捐贈滬尾義消分隊水域救災裝備與勘災車一輛，以協助消防單位執行水上救難搜救及潛水搜救等，水域相關勤務為主，期盼提升河、海流域救溺效能。所以滬尾義消的成立相信能幫助轄區分隊不管在救災還是救溺上增加更多的救災能量。

新北市消防局長黃德清表示，淡水擁有新北市豐富的旅遊景點，不論是路上淡水老街、喝咖啡賞夕照、古蹟巡禮，或是水上的渡輪馳騁藍色公路、河口垂釣等，大大增加人潮聚集，因此原僅有淡水消防分隊人力更加吃緊，滬尾義消救生分隊的成立可以加強水域救生效能，期望能造福當地里民，並為民眾安全把關，創造更安居的新北都市，也讓淡水的發展更為繁榮。

淡水河 咖啡

延伸閱讀

想買淡水房遭友勸「不適合住」 在地人駁：沒這麼糟糕

「落腳淡水」入口意象 展現水筆仔文化內涵

國軍首操特戰空運增援淡水河口 黑鷹直升機逞威

星兒發揮創造力 馬偕博士變身阿給美食和虎克船長

相關新聞

五股天乙公園今啟用 設彈跳床、鞦韆吸孩童目光

擁有2600多平方公尺的五股天乙公園，還沒啟用就引發討論，新北市民政局長今天偕同在地議員及里長舉行啟用典禮，公園內規劃五...

點亮在地文化 林口吉祥影視公園今動土開工

新北市林口區近年蓬勃發展，人口逐年攀升，為滿足在地居民日常休憩活動使用，市府在林口影視中心旁公園用地開闢為吉祥公園，工務...

配合塭仔圳重劃工程 新莊瓊林路將分兩階段封閉改道

新泰塭仔圳市地重劃工程正在進行中，新北市地政局表示，因重劃後道路重新規劃，再加上工程施作的必要，經市府相關單位會勘確認，...

國際獅子會贊助遊動物園 八里愛心教養院生及獅友為團團集氣

台北市同心獅子會號召國際獅子會300A2區的百位獅友，贊助八里愛心教養院及附屬三峽、三重日托中心，帶領66位院生到台北動...

南港轉運站BOT案開工 打造往返基宜花東交通樞紐

台北市政府推動南港轉運站興建營運移轉BOT案，上午舉行開工祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時指出，公路運輸委託國光客運，是台...

板橋接雲寺結合信眾善心 捐贈新北消防局高頂救護車

新北市板橋區接雲寺結合信眾陳民雄、陳怡如、陳貞卉善心，今天共同捐贈新北市消防局一輛高頂救護車，由消防局長黃德清代表受贈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。