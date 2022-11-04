游藝雅趣紅樓天地 淡江大學紅樓夢書畫展

「紅樓夢」是中國四大小說名著之首，不僅有「紅學」研究，箇中故事也廣受民眾喜愛，衍生戲曲或影視作品不勝枚舉，因此由大媒體新聞網及淡江大學文錙藝術中心共同主辦的「游藝雅趣 紅樓天地-紅樓夢文學書畫展」，日前舉辦開幕茶會，文錙藝術中心表示，展覽有多面向的文化內涵設計，在紅樓夢的文學主軸下，呈現出展覽表現形式的精妙，在平面視覺性的展出上，更以科技表現的手法與元素，將紅樓夢的文化意境做了巧妙的安排與提昇，更是展覽特色之一。

淡大文錙藝術中心主任張炳煌表示，從書畫區、郵票區、藏石區、茶藝區到虛擬實境的科技導入，以及書法與水墨畫e筆創作，並以二維碼的掃描帶著大家導覽，都提昇了觀賞書畫作品時的眼界與心境。在書畫作品中，更展出由淡江大學駐校藝術家沈禎教授所繪製的一系列有關紅樓夢為主題的郵票，這是沈教授為中華郵政公司所繪製的紅樓夢作品，讓這次的實體郵票展出更顯難得與珍貴。

大媒體新聞網副總編輯陳安婷表示，多年投注於文化藝術領域而創建文化創意產業平台，這次能提出紅樓夢書畫展的策畫構想，終於具體呈現紅樓夢文學令人神往與探究的一面。「游藝雅趣 紅樓天地-紅樓夢書畫展」活動，將開啟中國古典文學創新轉化的新面貌，大媒體新聞網與淡江大學文錙藝術中心攜手並進，共同打造深廣文化與質優藝術的新天地。