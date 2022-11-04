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汐止警分局結合衛生所啟動流感疫苗接種 守護員警健康

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止警分局為維護員警於防疫工作第一線執勤安全與健康，安排規畫衛生所同仁直接至分局駐地協助員警施打流感疫苗。 圖/觀天下有線電視提供
汐止警分局為維護員警於防疫工作第一線執勤安全與健康，安排規畫衛生所同仁直接至分局駐地協助員警施打流感疫苗。 圖/觀天下有線電視提供

汐止警分局及汐止衛生所依照過往經驗判斷，流感具季節性特徵，疫情約於11月開始就會緩慢上升，至隔年農曆春節前後達到高峰，汐止警分局為維護員警於防疫工作第一線執勤安全與健康，即與汐止衛生所鍾護理長連繫，衛生所也體恤警察同仁們平時執勤的辛苦，迅速安排規畫11月2日下午偕同醫護同仁到”府”服務，直接至分局駐地協助員警施打流感疫苗，讓同仁們能免去舟車勞頓之累。

汐止區衛生所江佳錡主任呼籲50歲以上、慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患；安養養護機構等對象；6 個月至高中職、五專一至三年級學生；孕婦及 6 個月內嬰兒之父母及幼托育機構專業人員（含公共社區托育家園）等，都可免費接種。

除了中央公布的施打對象，新北市自行購買流感疫苗，將警察工作人員、公所防疫人員、設籍中低收入戶、低收入戶及身心障礙者；設籍 6 至 18 歲未註冊入學者，與國小至五專教職員或行政人員、產後護理之家非醫事工作人員、公共托老工作人員；托育人員（含居家型保姆）、客運司機等也一併納入公費疫苗保護傘。另自編預算購入肺炎鏈球菌疫苗，凡設籍 65 歲以上未接種免費肺炎鏈球菌疫苗，可以搭配流感疫苗同時接種，雙管齊下，雙重保護。

汐止警分局長林詮峰表示：「本分局全面推動內外勤員警施打，期讓所有接種員警都能獲得疫苗的保護，提升自身免疫力，進一步能為地區治安服務打下一劑定心針，使民眾更放心與安心」；同時也感謝汐止衛生所對本分局警察同仁在COVID-19疫情嚴峻時迄今給予各項防疫工作的肯定與支持，並感謝每一位醫護同仁在百忙之中為員警施打疫苗，讓同仁免於恐懼持續為民眾服務，打拚治安。」

流感疫苗 衛生所 汐止

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