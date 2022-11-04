垃圾、廢棄車佔用 汐止樟樹二路防汛道髒亂

汐止區樟樹二路的防汛道路，長期以來不但停放了不少廢棄車，也遭人亂丟垃圾，造成環境好髒亂，引起附近居民反彈，所以，今(4)日新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求進行環境整頓。

在樟樹二路93號南側，路口紅色牌面寫著防汛道路禁止汽、機車進入，但是，還是有不少機車在通行，路旁也停放不少汽車，其中不少都是廢棄車，甚至有些連車牌都沒有，還有不要的機車也丟出來，另外，地面滿地泥濘，大包小包垃圾一堆，長期下來環境髒亂，引起附近居民反彈。

新北市議員廖先翔服務處特助邱志偉表示，有民眾陳情在防汛道路上有幾部的廢棄汽車，還有很多民眾亂丟垃圾，整個道路骯髒不堪，附近居民走在防汛道上都覺得很髒亂，也不好走，所以，今天就請相關單位來會勘，還有因為是防汛道路所以汽機車禁止通行，未來都會做改善。

忠孝里長丁彥伶說，當初防汛道路有用柵門擋住，但是有民眾為了方便將柵門破壞車子就一直進出，而最近因為工建路封閉的關係，大車小車都走防汛道路，造成居民要走去基隆河散步或是騎自行車就很危險，所以，希望夠協助改善。

邱志偉指出，邀請市府環保局、警分局配合，處理廢棄車輛以及環境清潔問題，之後再將路面重新鋪設，環境整頓好，並且禁止汽機車通行，成為民眾休閒散步的好空間。