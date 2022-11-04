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髒亂地變美麗空間 汐止大同里連奪環境五星

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里這幾年來，持續將里內一些髒亂點進行綠美化，打造美麗花園，用心經營也連續獲得新北市環境五星級認證。 圖/觀天下有線電視提供
汐止區大同里這幾年來，持續將里內一些髒亂點進行綠美化，打造美麗花園，用心經營也連續獲得新北市環境五星級認證。 圖/觀天下有線電視提供

如何讓居住環境更好，汐止區大同里這幾年來，里長黃翠華除了成立黃金資收站，把垃圾變黃金，並且持續將里內一些髒亂點進行綠美化，打造美麗花園，也用回收品製作大型裝置藝術，用心經營也連續獲得新北市環境五星級認證。

髒亂地大變身，首先是在大同路二段296巷裡，每個星期四固定開張的大同里黃金資收站就是其中之一，之前被人丟垃圾、廢棄物，環境髒亂，而在大家的努力下，環境變好成了資收站據點，就連一旁的空間，原本也是很雜亂，但是在志工齊心努力下，經過造景綠美化整個大不同，一旁還有回收品製作的大型裝置藝術。

大同里長黃翠華自從擔任里長，重視環境整潔美化，並且在第一年就報名參加新北市環境認證，一參加就拿下五星級，而在持續經營下，今年又再度獲得環境五星級認證的肯定，不但里長開心，志工們說很有成就感。

大同里志工說，大家都很辛苦，每個角落每個地方，志工們都很用心在清潔維護，才能得到五星級的殊榮。

大同里長黃翠華表示，上任後首次參加的比賽，就是新北市政府環保局舉辦的里環境認證評比，和志工一起很有衝勁及熱忱，將里內環境做整理，包括節能減碳、低碳社區還有綠美化，以及巷弄清潔等等，將大同里整體環境做提升，很榮幸的這四年來，除了中間疫情停辦兩年之外，舉辦的兩次評比當中，大同里都獲得了五星級，真的很感謝全體的環保志工以及一起投入的好朋友們。

黃翠華指出，雖然，凡事起頭難，但是大家都很願意為居住環境付出，像是里內多處髒亂點都進行綠美化，成了美麗空間，在智慧溪岸旁，還規劃出多肉植物區、香草植物區等等，成為附近鄰居休閒散步的新去處，都獲得好評，也在大家的努力下，大同里環境越來越好。

綠美化 汐止

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