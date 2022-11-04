五股天乙公園今啟用 設彈跳床、鞦韆吸孩童目光

擁有2600多平方公尺的五股天乙公園，還沒啟用就引發討論，新北市民政局長今天偕同在地議員及里長舉行啟用典禮，公園內規劃五股首座彈跳床及旋轉網塔，也設置共融鞦韆、蹺蹺板等遊具，還有五股幼兒園精彩表演，現場孩童嬉戲聲不斷，民眾大讚市府、地方代表及公所努力排除占地，再造城市綠洲。

五股區長洪崇璉表示，本案總工程經費約1400萬元，今年5月開工，10月完工驗收後日前開放民眾試玩，今日正式啟用，感謝市府、議員及里長協助，讓原本遭私人占用營利的收費停車場搖身一變，成為全齡樂活的綠地公園及共融式遊戲場，設置爬繩、鳥巢鞦韆、共融鞦韆及翹翹板，還有五股首座旋轉網塔、跳床等遊樂設施，也利用大片人工草皮可以減少孩子被蚊蟲叮咬的可能。

兒童遊戲場旁的體健器材區，則可以讓銀髮族或帶孩子來公園玩的家長們，能一邊運動一邊照看孩子；土丘旁的大片天然草皮，更可提供社區民眾來此野餐或舉辦活動，園內除了種植大面積不同顏色的灌木及伏地植物外，還種植多棵「紫薇」、「流蘇」、「台灣欒樹」及「紅花風鈴木」等長年生喬木。

另外，在天乙公園外新設機車停放空間，解決市民停車需求並增設公園與道路銜接處側溝，提升強降雨時公園排水能力，同時道路一併整修完成，讓公園及周遭的公共設施更加完善、便利及安全，提升五股居住品質，打造安居樂業的生活好環境，晚上也有路燈照明，讓家長放心晚上帶孩童來休憩。