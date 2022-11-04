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點亮在地文化 林口吉祥影視公園今動土開工
新北市林口區近年蓬勃發展，人口逐年攀升，為滿足在地居民日常休憩活動使用，市府在林口影視中心旁公園用地開闢為吉祥公園，工務局長詹榮鋒表示，未來吉祥公園將結合地方紋理，打造影視主題公園，並預計2023年底完工啟用。
詹榮鋒指出，吉祥公園緊鄰今年底即將完工的林口工一重劃區旁，也位居「影視金三角」北邊，完工後將使附近公共建設更佳健全。為了強化公園綠地遊憩使用的多元化體驗，結合地方紋理，公園規劃以影視主題創造富有趣味性與吸引力的友善空間。
新工處表示，吉祥公園結合在地文化打造特色公園，利用綠色漫步生活軸帶串聯既有的富貴森林公園，公園場域配置，劃分為六大主題區域，分別為幼齡共融遊戲區、共樂草坡休憩區、主題遊戲區、樂活跑道區樂齡體健區及影視入口區，其中除了多樣化的鋪面材質外，公園內設有卡麥拉迎賓拱門、主題式遊戲塔、影視互動牆及攀爬設繩及攀爬鑽籠等設施。
而幼齡共融遊戲區部分，設置無障礙溜滑梯、多功能遊戲板、旋轉椎及大擺盪鞦韆，並針對青年及年長者設置複合式體健區及環場PU慢跑步道，串連公園內不同活動類型分區。
新工處表示，公園在2023年底完工後，不僅創造具在地特色的主題公園，滿足各年齡層使用需求，提供市民安心、慢活、運動的生活綠地遊憩空間，也能提升林口區整體生活品質，營造更為友善的人本都會步行環境。
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