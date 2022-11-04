配合塭仔圳重劃工程 新莊瓊林路將分兩階段封閉改道

新泰塭仔圳市地重劃工程正在進行中，新北市地政局表示，因重劃後道路重新規劃，再加上工程施作的必要，經市府相關單位會勘確認，新莊區瓊林路路段（銜接中環路到瓊林路61巷間），以及該路段通往17號越堤道的聯絡道，將在11月29日封閉，並改以替代道路通行。

地政局表示，瓊林路為地區交通要道，平時車流量大，考量用路人需要一段時間來適應替代道路，此改道計畫分為兩階段進行，第一階段將於下周五（11日）開放瓊林路通往環漢路的新建聯絡道，要前往環漢路以及17、19號越堤道路的民眾，可改走此聯絡道，施工單位也會派員在周邊交維指引，建議民眾11日起修改行車動線以提早適應。