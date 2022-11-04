國際獅子會贊助遊動物園 八里愛心教養院生及獅友為團團集氣

台北市同心獅子會號召國際獅子會300A2區的百位獅友，贊助八里愛心教養院及附屬三峽、三重日托中心，帶領66位院生到台北動物園一遊。玻璃娃娃小雪特別用輕黏土捏了一隻貓熊，「希望團團趕快好起來！」其他院生及家長也都寫了祝福卡片，連同獅友一起為團團集氣。

台北市同心獅子會會長張惠晶表示，這次「因愛無礙．伴遊飛翔」活動，非常感謝友會千禧、春暉、東南、長江、華山、仕貿、菁彩、菁誠、祥弘、長虹等分會共同響應，加上送給日托中心2台分離式冷氣機，總贊助42萬元。不僅如此，每位參加的獅友更採取一人一陪伴，希望讓院生及家庭，享有一個愉快的遊園。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，因疫情關係，這2年較少辦理戶外活動，這次非常感謝獅子會的贊助及陪伴，尤其得知大貓熊生病，院生都很關心，因此很想到貓熊館探視，教保老師說現在正在治療，院生可以將關懷化成祝福卡。

雖然看不到團團，但院生仍看到團團的小孩圓寶；也看到了園區其他動物如狐獴、黑冠松鼠猴、無尾熊等可愛動物，獅友及家長都紛紛幫院生拍照，讓他們留下一個美好的回憶。