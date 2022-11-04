聽新聞
test
0:00 / 0:00
國際獅子會贊助遊動物園 八里愛心教養院生及獅友為團團集氣
台北市同心獅子會號召國際獅子會300A2區的百位獅友，贊助八里愛心教養院及附屬三峽、三重日托中心，帶領66位院生到台北動物園一遊。玻璃娃娃小雪特別用輕黏土捏了一隻貓熊，「希望團團趕快好起來！」其他院生及家長也都寫了祝福卡片，連同獅友一起為團團集氣。
台北市同心獅子會會長張惠晶表示，這次「因愛無礙．伴遊飛翔」活動，非常感謝友會千禧、春暉、東南、長江、華山、仕貿、菁彩、菁誠、祥弘、長虹等分會共同響應，加上送給日托中心2台分離式冷氣機，總贊助42萬元。不僅如此，每位參加的獅友更採取一人一陪伴，希望讓院生及家庭，享有一個愉快的遊園。
八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，因疫情關係，這2年較少辦理戶外活動，這次非常感謝獅子會的贊助及陪伴，尤其得知大貓熊生病，院生都很關心，因此很想到貓熊館探視，教保老師說現在正在治療，院生可以將關懷化成祝福卡。
雖然看不到團團，但院生仍看到團團的小孩圓寶；也看到了園區其他動物如狐獴、黑冠松鼠猴、無尾熊等可愛動物，獅友及家長都紛紛幫院生拍照，讓他們留下一個美好的回憶。
社會局副局長許秀能表示，非常感謝張惠晶發起，獅子會300A2區總監林子奕全力支持，以及前總監許焜海率10個會長費心籌備。也感謝許金茶帶領院生家長一起隨行陪伴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言