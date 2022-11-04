南港轉運站BOT案開工 打造往返基宜花東交通樞紐
台北市政府推動南港轉運站興建營運移轉BOT案，上午舉行開工祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時指出，公路運輸委託國光客運，是台灣客運業的龍頭，預計114年完工後，可讓南港交通運輸更好。
南港轉運站BOT案由台北市政府規畫，將由新光人壽興建樓板面積逾5萬平方公尺的轉運站及商辦大樓，轉運站規畫於平面層，設有13席大客車停車位，並留設電動大客車充電空間，另透過空橋及地下層結合台鐵、高鐵及捷運車站，打造往返基隆及宜花東地區的交通樞紐。地上層除了傳統商辦外，結合商店與展演空間。
柯文哲指出，南港在過去幾年中，算百分比，應該是地價上升最多的地方，台北131個捷運站在4年中，出入人數，上升最多的是南港站，超過100%，人流代表金流，表示這地方在過去幾年產業大幅上升，但其實還沒達到極限，才做到一半。
柯文哲指出，南港是未來是生技產業的研發的地方，有中研院、國家生技研究院、國家動物實驗中心，以及南港生技大樓，大概明年完工開放使用，未來是生技產業的重鎮，旁邊還有衛福部和食藥署。
柯文哲表示，這地方有台鐵、高鐵、捷運，未來高鐵要到宜蘭，這是重要的基地，這部分是屬於地下的軌道運輸，現在公路運輸的轉運站，將來從石門、萬里、金山、基隆到宜蘭，坐高鐵要來這坐，台灣東北角大概有200萬人口，將來道路運輸會到轉運站來，到這裡坐高鐵，進台北市就坐捷運。
柯文哲表示，交通是一切的根本，東區門戶計畫將更完整，慢慢把拼圖完成，他的最大夢想，是從南港展覽館走空中步道4.2公里到北流，下地面後延綠廊道到松山車站，因為都市計畫把每一棟高樓高度都釘住了，將來一定接得起來 ，大概7年後，這一定會比紐約High Line Park更成功，成為這地區最大特色。
上午開工典禮由柯文哲、最優申請人新光人壽潘柏錚董事長、專業第三人國光客運王應傑副董事長、同為地主的國產署游適銘副署長及台鐵局陳裕謀主任秘書、交通主管機關交通部公路總局林義勝主任秘書共同參與，祈福工程如期如質平安順利完成。
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