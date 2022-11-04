國一南向汐止匝道仍擁塞 侯友宜：假日前要宣導民眾避免塞車

國道一號南向汐止匝道因邊坡連2日崩滑，致汐止交流道出口集散道、五堵南下入口及五堵至汐止主線皆緊急封閉，新北市長侯友宜今天上午到交通戰情室關心汐止交通，並指示周休二日要事先宣導民眾。

侯友宜表示，今天早上國一主線道搶通一線，因為基隆民眾改走台62線塞爆，不論是瑞芳、汐止地區的平面道路，必須針對每天交通狀況做好宣導，也要適度調配警力，今天7點半至8點，台62非常順暢，平面道路間歇性壅塞，總計出動200名警力，除調整號誌外也保持路口淨空，隨時做好超前部署。

明天就是周休假日，侯友宜表示，有些民眾會去風景區，會事先做宣導，明天也會把警力從淡水、萬里跟金山也拉到瑞芳汐止，做好因應準備。另外，侯友宜表示，基隆發車到台北的火車也加開2班次，大眾運輸公車也會增加，希望民眾盡量搭乘大眾運輸，配合調整路線，讓民眾不要塞在固定的路段，可以分散車流。

交通局長鍾鳴時表示，交通部高公局新聞稿說明國1汐止往南邊坡搶修工程第二階段須完成浮石清理及穩定措施，在搶通主線車道後10個工作天才能開放通車；因此新北市交通戰情室將持續維持汐止交通壅塞預警，交控中心持續嚴密監控，也再呼籲基隆及汐止地區通勤通學民眾搶修期間最好改搭乘台鐵大眾運輸，以免延誤行程。

交通局交通管制工程科長林昭賢指出，受到替代道路台62昨天上午尖峰紫爆的影響，基隆、瑞芳的用路人今天幾乎都提早出門，台62及國3在上午6時15分起即出現車潮，其中台62車流較昨日提早在8時30分陸續紓解，國3則持續車多，車速40-60公里，車陣長度約4公里。