與8名新人同台做薑餅屋 侯友宜化身母雞拉抬小雞選情

耶誕節即將到來，新北歡樂耶誕城也將開城，新北市長侯友宜今（4）日與8名首度參選的議員候選人一起製作薑餅屋，侯友宜也化身母雞，拉抬小雞選情。侯友宜將「HOU HOU門牌」掛在薑餅屋正面，與所有議員候選人齊口說「打拚起家厝，侯侯黏作伙」。

侯友宜致詞時表示，今年非常開心跟候選人共同拚選戰，這幾年剛好碰上疫情，選舉過程時間很短，很多人不了解年輕候選人的政策，他很感動年輕朋友願意為這塊土地奉獻犧牲，但因為疫情戴著口罩，很多人不認識，甚至沒聽過名字，選舉過程中要出頭很困難。

侯友宜說，他看到8位新人很認真街頭宣講，到廟口、菜市場拜票，甚至在網路對公共議題表示態度，他會跟候選人們全力以赴好好做事，需要新北市民多給支持、加油、打氣，耶誕節將至，他找8位新人來蓋薑餅屋，一起好好做事情、拚個起家厝，大家團結一起走。

第一選區（淡水、八里、三芝、石門）的議員候選人陳家琪 ，黏上薑餅屋的前門，象徵淡水河是新北對外的主要門戶。第三選區（新莊）黃聖超、第四選區（三重、蘆洲）的林鼎超，分別黏上左右側牆壁，成為侯市長一起打拚的左膀右臂。

第三選區的（新莊）戴湘儀黏上後門，以最美背後靈之姿，在侯市長身後撐腰。 第四選區（三重、蘆洲）吳訓孝、第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）呂家愷黏上左右側屋頂，象徵為人民遮風擋雨。

第九選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來） 的黃心華黏上煙囪，代表大家一起向前衝。第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）的蕭敬嚴則是黏上大門，象徵新北敞開大門迎向新的未來、許多觀光景點歡迎旅客來玩。