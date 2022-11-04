新北二手好物召集令 義賣捐愛心大平台

新北市環保局將於12月24日下午2時至8時，於市民廣場舉辦「耶誕環保挖寶趣 跳蚤市場」義賣活動，即日起至12月19日止發起好物召集令，民眾可將鮮少使用且功能完好的二手物交給新北市清潔隊，義賣所得將納入新北愛心大平台幫助弱勢族群。

環保局說明，為推廣循環資源並落實物盡其用的精神，環保局即日發起「好物召集令」，透過各區清潔隊好物窗口募集二手好物，包含外觀及功能良好之玩具、衣服、包包、書籍、小家電、小家具及腳踏車等。

環保局表示，歲末年終是大掃除、進行斷捨離的好時機，適時地清除家中雜物、保持室內的整潔。趁國內疫情趨緩之際，環保局將於12月24日舉辦「耶誕環保挖寶趣跳蚤市場」，設置48攤二手好物義賣攤位，歡迎民眾捐出各式鮮少使用且功能完好的物品。

環保局表示，新北市已連續8年辦理耶誕環保義賣活動，過去7年累積義賣善款共約496萬元，去年活動約5千人參與、義賣所得達99萬餘元，皆破新高紀錄，深受民眾支持。當日的義賣所得，納入新北愛心大平台幫助需要幫助的人，藉此凝聚大眾的愛心，關懷真正需要幫助的人。