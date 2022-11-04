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看緊荷包 北市20處路口科技執法12月1日起啟用

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市警局在20處易肇事路口建置交通科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，預計12月1日起啟用執法。圖／台北市交通大隊提供
台北市警局在20處易肇事路口建置交通科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，預計12月1日起啟用執法。圖／台北市交通大隊提供

北市警局在20處易肇事路口建置交通科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，預計12月1日起啟用執法，呼籲駕駛人遵守交通規則，共同維護交通安全與行車秩序。

20處易肇事路口分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口、民權東路與建國北路口、市民大道與中山北路口、市民大道與建國南路口、市民大道二段與林森北路口、和平東路與基隆路口、信義路與建國南路口、辛亥路三段與基隆路三段口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口、中正路與延平北路口、大度路與立德路口、承德路與福國路口、和平西路與西園路口及辛亥路與木柵路一段口。

北市交大指出，台北市警局今年1月3日起在鄭州路、西寧北路口啟用首處路口多功能科技執法設備，統計迄9月止，月平均交通事故與前3年月平均比較下降約3成，防制成效顯著。今年市警局繼續向中央爭取與自籌經費，規畫在20處易肇事路口增設科技執法設備。

交大表示，20處路口科技執法將依據各路口違規態樣分析，採行不同的「多功能」交通違規項目進行取締。各該設備係採用AI運算辨識車種，自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，再由專責員警藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後製單舉發，除可減輕員警負擔、提升員警執勤安全外，並可避免執法爭議。

為維護道路交通安全，台北市警局呼籲駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，並有「車輛慢看停、行人停看聽」觀念，駕駛人行經路口時應減速慢行、停讓行人，行人過馬路也要注意來車，以減少交通事故，確保通行安全。

台北市警局在20處易肇事路口建置交通科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，預計12月1日起啟用執法。圖／台北市交通大隊提供
台北市警局在20處易肇事路口建置交通科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，預計12月1日起啟用執法。圖／台北市交通大隊提供

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