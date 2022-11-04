熊好券饗購券上周用券符合資格者 今天將獲加碼券300元

熊好券2.0已經開始使用，台北市商業處今天表示，今年饗購券特別規畫40萬份「熊好特店禮」加碼活動，只要有饗購券的民眾到非百貨、非連鎖的熊好特店使用滿三張券以上，將可獲得饗購券300元，等於把500元放大成800元，上周用券且符合資格的民眾，票券今天將自動派發至中獎人票夾，民眾可多加留意台北通APP。

根據台北通APP上顯示的名額統計，截至3日下午5點，特店加碼券的部分運動券還有2689份、藝文券還有1748份、饗購券還有36萬659份。

商業處表示，後疫情新生活時代來臨，為協助振興產業商機，同時因應消費型態轉變，北市為鼓勵店家及民眾運用數位工具，推出數位振興方案「熊好券2.0」，除落實「零接觸服務」加速北市整體數位轉型，更活絡產業帶動周邊商機。

商業處表示，最熱門的饗購券今年推出總份數48萬份，為讓民眾發掘巷弄好店，特別規畫40萬份加碼活動，凡成功領有饗購券的獲獎民眾至熊好特店使用滿三張券以上（含三張），將可獲得饗購券300元。

商業處表示，上周使用饗購券且符合特店加碼活動資格的民眾，今天將會自動派發至中獎人票夾，可多加留意台北通APP，特店加碼活動名額有限，滿額為止，歡迎民眾多多利用熊好券消費。

商業處表示，有關熊好饗購券、特店加碼活動等詳情可上台北通官方網站查詢，另熊好特店查詢步驟可至台北通官方網站，於「適用店家查詢」項下點選「篩選類別」中「只搜特店加碼」點選「饗購」按下搜尋即可查詢熊好特店。