新手爸媽照過來！后里墩北公托14日起招生 今辦說明會
台中市目前收托最多嬰幼兒的公設民營后里墩北托嬰中心，今天上午10時及11月11日下午2時，辦理招生說明會，並於本月14日上午9時至11月28日下午4時止開放登記，將收托60名0至2歲嬰幼兒，歡迎符合收托資格者踴躍報名登記。
社會局指出，后里墩北托嬰中心今天上午與11日辦理2場招生說明會，會中將介紹中心特色，提供有托育需求的家長更多元的收托資訊，預計12月1日上午10時抽出60名收托名單，抽籤過程將全程錄影。
社會局說明，后里墩北托嬰中心在台中市后里區四村路121號2樓(后里區第一公有零售市場)，採日間托育，收托時間為周一至周五上午8時至下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助。
凡設籍台中市0至2歲的嬰幼兒、其父母或監護人至少一方設籍於台中市，二者皆符合資格者均可報名登記，歡迎家長踴躍報名。聯絡電話04-25586881。
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