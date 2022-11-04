設體健休憩、兒童遊戲區… 新店永平公園明啟用 全齡適用

新北市新店區永平街一處三角地帶雜草叢生，長期荒廢。工務局以童話故事為主題開闢「永平公園」，11月5日正式啟用，公園內有休憩設施與綠帶美化，讓所有年齡層的市民都可以在公園找到屬於適合自己的角落。

永平公園面積約1300平方公尺，工程總經費1260萬元，考量當地居民休憩需求，特別設置滑梯、攀岩遊戲區、1組鳥巢鞦韆及蹺蹺板、搖搖椅、滑步機、健康步道、景觀花架及多處休憩座椅。同時也加強植栽綠帶並串連開放性緩坡滯洪綠地，一併改善公園聯外巷道，方便民眾出入，啟用後可望成為附近民眾日常休憩空間。

工務局指出，為給周遭居民更完善戶外休憩空間，今年4月初由新工處開闢閒置空間，結合綠帶美化、體健休憩、兒童遊戲區設置，以童話故事為設計主軸，在有限空間，盡可能增加遊戲多元性，豐富小朋友想像力。

其中最大亮點就是南瓜造型雙滑梯，搭配貓頭鷹、星星月亮等夜晚奇幻元素，彷彿置身於童話故事中，公園也規畫體健、綠美化及休憩等設施，打造鄰里活動空間，使居民生活更便利。