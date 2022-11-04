聽新聞
test
0:00 / 0:00

設體健休憩、兒童遊戲區… 新店永平公園明啟用 全齡適用

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新店永平公園最大亮點是南瓜造型雙滑梯，搭配貓頭鷹、星星月亮等夜晚奇幻元素，讓小朋友彷彿置身於童話故事世界中。圖／新北工務局提供
新店永平公園最大亮點是南瓜造型雙滑梯，搭配貓頭鷹、星星月亮等夜晚奇幻元素，讓小朋友彷彿置身於童話故事世界中。圖／新北工務局提供

新北市新店區永平街一處三角地帶雜草叢生，長期荒廢。工務局以童話故事為主題開闢「永平公園」，11月5日正式啟用，公園內有休憩設施與綠帶美化，讓所有年齡層的市民都可以在公園找到屬於適合自己的角落。

永平公園面積約1300平方公尺，工程總經費1260萬元，考量當地居民休憩需求，特別設置滑梯、攀岩遊戲區、1組鳥巢鞦韆及蹺蹺板、搖搖椅、滑步機、健康步道、景觀花架及多處休憩座椅。同時也加強植栽綠帶並串連開放性緩坡滯洪綠地，一併改善公園聯外巷道，方便民眾出入，啟用後可望成為附近民眾日常休憩空間。

工務局指出，為給周遭居民更完善戶外休憩空間，今年4月初由新工處開闢閒置空間，結合綠帶美化、體健休憩、兒童遊戲區設置，以童話故事為設計主軸，在有限空間，盡可能增加遊戲多元性，豐富小朋友想像力。

其中最大亮點就是南瓜造型雙滑梯，搭配貓頭鷹、星星月亮等夜晚奇幻元素，彷彿置身於童話故事中，公園也規畫體健、綠美化及休憩等設施，打造鄰里活動空間，使居民生活更便利。

貓頭鷹 綠美化

延伸閱讀

新店瑠公圳老宅面臨迫遷 她狀告農田水利署法院裁定出爐

餐飲業大復活！王品第3季EPS 3.77元 創8年半新高

藍大咖為黃心華站台皆提唐慧琳 唐父現身眼眶泛紅與韓國瑜擁抱

全國最深藍區少一偏藍議員參選 綠新人哭喊：反陷入苦戰

相關新聞

設體健休憩、兒童遊戲區… 新店永平公園明啟用 全齡適用

新北市新店區永平街一處三角地帶雜草叢生，長期荒廢。工務局以童話故事為主題開闢「永平公園」，11月5日正式啟用，公園內有休...

青創戶續住綁宣傳？北市府指誤解

時代力量立委邱顯智與台北市議員候選人林柏勛昨天指出，有社宅住戶被要求出席台北市政府的活動與記者會，否則將影響未來的續住資...

新北汙水下水道「免開刀」穿新衣 保管線安全再戰30年

新北各地不少汙水下水道，但常因排放物質腐蝕，造成管線破洞及漏水等，新北水利局表示，應用「區段整建」工法幫管線「穿新衣」，...

北市府4種公共服務申請只限「台北通」？議員批：擾民

台北市政府力推「台北通」，卻造成許多市府公共服務取消原有申請管道，只能用「台北通」申請，遭到民眾投訴，議會也質疑市府強迫...

清潔隊員要求道歉 林秉宥：新北環保局別拿基層施壓

新北市議員候選人林秉宥昨表示，收到陳情指清潔隊10月之後不收事業廢棄物，讓攤商、小吃店業者只能將垃圾裝進新北市專用袋，現...

北市公營當鋪70周年 推出超殺女表、鑽戒明開放鑑賞

台北市動產質借處，也就是公營當鋪今年邁入70年，上午舉辦70年來資金融通、低利紓困、扶助弱勢的成果展。配合70 周年慶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。