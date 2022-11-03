影／尷尬！稱讚中捷比北捷好 謝龍介用電子支付卻故障

國民黨台南市長候選人謝龍介今天前往台中捷運參訪，他搭乘列車與體驗公廁後，讚許體驗遠勝台北捷運，不料在台中捷運董事長林志盈陪同使用電子支付購買販賣機商品時，卻發生問題。

謝龍介一開始操作飲料販賣機時，在林志盈的引導下，使用悠遊卡一個個步驟完成購買飲料的流程，大讚非常好。但在接著體驗零食販賣機時，他想購買250元的環保袋，卻怎操作也無法完成購買商品，一旁的林志盈趕緊協助操作，卻也無法解決問題，隨即面露尷尬的說，自己也不曾獨自購買過。謝龍介甚至彎下角，端詳了好久，但機器卻不停的顯示扣款失敗。

由於許久無法解決問題，旁人提問是否餘額不足，但謝龍介信誓旦旦的說，裡面的額度肯定夠，金額是意想不到的。由於不停的嘗試仍未成功，謝龍介試著購買其他商品，還是出現異常的顯示。兩人花了許久無法解決問題，於是放棄。

謝龍介在隨後受訪時稱許台中捷運的列車穩定、空間清潔，廁所也沒有異味，但他也坦承中捷剛建設完不久，本來就有優勢。不過車廂在停車時非常穩定，這對長輩來說會有很安心的感覺。

謝龍介在體驗中捷廁所時也表示，剛拿下口罩深呼吸沒有任何異味，這是他對於公共空間最在意的部份。對照台北捷運，北捷清潔完後，即使使用電風扇通風，但仍舊會有些許異味。這是台中捷運最好的優點，但他也強調，未來台南捷運一定會迎頭趕上。

台中市長盧秀燕（左）陪同國民黨台南市長候選人謝龍介（右）試乘台中捷運，兩人為台南捷運的發展交換意見。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕（前左）昨天陪同國民黨台南市長候選人謝龍介（前右）參訪台中捷運，兩人相敬如賓，未如日前與蔣萬安一樣十指緊扣。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕（前左）陪同國民黨台南市長候選人謝龍介（前右）參訪台中捷運，討論台南捷運願景。記者黃仲裕／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安（右）與台中市長盧秀燕（左）日前前往台中潭子國民暨兒童運動中心考察，兩人十指緊扣，互動熱絡。圖／報系資料照，記者黃仲裕／攝影