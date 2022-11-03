青創戶拒市府行銷恐影響續住？北市府：絕無此事

時代力量北市議員候選人林柏勛接獲陳情，北市社宅「青創戶」被北市府要求出席各種活動，更被暗示累積一定場次才能續住；時代力量立委邱顯智除痛批北市府比房東還可惡，更指無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出的「社宅以租轉購」地上權政策抵觸社宅法、打臉台北市長柯文哲的承諾；北市都發局回應，絕無此事。

林柏勛表示，住戶靠專長申請社宅，卻換來台北市政府這個惡房東，屢屢要求在周間參加市府各項活動，影響生活工作；都發局官員更直接暗示「累積一定場次的青創戶就可續住」、「我只能講到這樣子」等，形同變相威脅住戶配合市府宣傳。

林柏勛說，住戶也被要求參與節目錄製，後續證實為北市觀傳局購買的廣告，直指北市府利用公帑與暗示性威脅住戶藉此宣揚社宅政績。

邱顯智痛批，「台北市政府簡直比民間房東更可惡」，就算是北市府自己蓋的社宅，一樣有拿中央補助，詢問內政部營建署及住都中心，是否贊成台北市這種做法，不配合宣傳就會影響續住權利。

另邱顯智也指出，黃珊珊日前提出的「未來宅」政見，要讓住戶「以租轉購」地上權，但住宅法規定社宅只租不賣，柯文哲也說過公共住宅只租不賣，「黃珊珊是在打臉柯文哲嗎？」

都發局表示，北市社宅續住相關規定均已於招租時明定，不會因配合市府行銷與否影響其居住權益；依規定，青創戶入住後，依其創意提案邀請社宅住戶及周邊鄰里參與活動，市府行銷北就非屬青創戶檢核項目，「出席活動與否，不影響居住權益」。

都發局強調，絕無配合市府活動才能續住的暗示及情況，該民眾陳情應為不熟悉青創戶機制的誤解。目前青創戶依自提計畫辦理相關活動獲得廣大迴響，且青創戶多願意積極參與及支持市府相關活動；青創戶計畫已實施多年，迄今有11處社宅共316戶青創戶投入社區服務。