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新北污水下水道「免開刀」穿新衣 保管線安全再戰30年

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「區段整建」工法核心材料PVC螺旋製管板帶。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法核心材料PVC螺旋製管板帶。圖／新北水利局提供

新北各地不少污水下水道，但常因排放物質腐蝕，造成管線破洞及漏水等，新北水利局表示，應用「區段整建」工法幫管線「穿新衣」，自105年起已施作約5萬公尺，讓下水道能再戰30年。

水利局指出，污水下水道需長期使用，但常因排放物質腐蝕造成管線破洞、漏水或其他外因素造成脫管、接合不良、滲漏等損壞，而喪失原有排水功能， 除定期進行設施巡檢外，針對老舊管線部分每年更利用CCTV影像進行管線內部檢視，逐一挑出問題處。

檢視出的缺失是該修，但需思考如何在有限空間及時間進行管線修繕，同時需降低對交通造成衝擊，應用「區段整建」免開挖工法可說是最有效的方式之一。

水利局長宋德仁表示，有別傳統管線更新修繕工法，利用免開挖工法，可在相對有限時間內完成修繕作業，減少對市民及交通影響。管線的製管施工，全在受限的既有人孔內，且隨時會有生活污水排出，在如此惡劣的環境下施工，免開挖工法即為首選。

透過「區段整建」免開挖工法，因不需將道路「開刀」，大幅降低對交通影響，施工人員只要在螺旋纏繞製管施工時，盯緊板帶捲型機是否有跑位或失準情形，施工完成後使用CCTV檢視即能確認製管的完整性。

「區段整建」工法既有污水管線施工後內部情形。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法既有污水管線施工後內部情形。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法施工過程-施工人員時刻盯緊纏繞作業。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法施工過程-施工人員時刻盯緊纏繞作業。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法施工過程-板帶纏繞作業中。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法施工過程-板帶纏繞作業中。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法施工過程-人孔內部板帶捲入情形。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法施工過程-人孔內部板帶捲入情形。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法既有污水管線施工前內部情形，管壁已腐蝕造成鋼筋裸露，危害程度高。圖／新北水利局提供
「區段整建」工法既有污水管線施工前內部情形，管壁已腐蝕造成鋼筋裸露，危害程度高。圖／新北水利局提供

污水 水利局 漏水

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