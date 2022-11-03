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鶯歌陶博館攜北科大 推國際藝術家與在地作品聯展

中央社／ 新北3日電

鶯歌陶瓷博物館與台北科技大學攜手合辦「埴覺—鶯歌深耕與陶博館國際藝術家聯展」，匯聚外籍駐村鶯歌的藝術家及鶯歌在地陶藝職人的48件創作，即日起至20日在北科大藝文中心濟慶館展出。

新北市立鶯歌陶瓷博物館「2022臺灣國際陶藝雙年展」推出平行衛星展，與國立台北科技大學攜手合辦「埴覺—鶯歌深耕與陶博館國際藝術家聯展」，陶博館長張啟文表示，本次展覽結合國際駐村陶藝創作，轉成館校合作資源，透過交流計畫，讓學生培養國際視野，同時了解在地陶藝發展內涵，並運用所學詮釋展品，體驗博物館策展。

北科大校長王錫福表示，這次與陶博館持續合作，提供學生學習與土地連結的策展與教育企劃，展現館校合作在藝術教育推廣的創發力量與社會實踐動能。

本展由陶博館與北科大教授共同策劃選件，在國際駐村陶藝創作方面，精選8名來自亞洲、歐洲與美洲的國際陶藝家，公開展出22件創作典藏品。

其中饒富東西方文化元素的「十二生肖纏繞」，是美國藝術家麥柯伊（Sharon McCoy）2016年在陶博館駐村的創作，藝術家回想小時候在中式餐館閱讀東方12生肖的故事，覺得十分趣味且印象深刻，便用陶土創作出一系列表情豐富、姿態逗趣的生肖公仔，十分吸睛。

鶯歌在地長期深耕陶藝的創作者包括丁有彧、林宗誼、林龍杰、許旭倫、陳元杉、陳芍伊、郭詩謙、大器工作坊與釉藥堂等，誠如展名「埴覺」，每件作品都述說藝術家接觸泥土時，油然而生的創作靈感，展現地域陶藝創作者獨特的語彙。

陶藝 藝術家 北科大

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