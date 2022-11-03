汐萬路三段水溝塌陷沖刷 民憂波及民宅

雨下不停，在汐止區汐萬路三段的一處水溝，在長期的沖刷下有塌陷的狀況，民眾指出水不斷往底下滲透沖刷，週邊都有塌陷的危險，也擔心自己的房子受影響，所以，新北市議員周雅玲就再次到現場會勘，請相關單位盡快改善。

民眾說，水溝是很久以前做的，之前可能是地震震動，溝底破掉，結果水不斷滲漏到底下，整個水溝陷下去，每逢大雨大水沖刷下來，連自家房子後方全都是土堆，也擔心一直沒有處理，土地也會跟著下陷，連房子都受到影響。

新北市議員周雅玲表示，汐萬路三段275號往山上方向的溝渠，地主發現邊坡有日益坍陷的現象，上次來雨很大，當時相關單位看到水溝也質疑，這段大概2、30公尺路面有破洞的部分，所以，希望在轉彎處公所能夠以涵管直接連到前方水溝，另外，因為水溝有斷點處的部分，在大雨時會看出一點很奇怪，就是水都沒有往低處流，在斷點處水就消失了，所以，強烈質疑那個地方裂縫很大。

周雅玲指出，在現場也和公所人員討論，並且要求針對斷點處進行最快速的補強，請設計公司回去評估後，可望在新曆年底前完工，如果是經費不足的部分，也會想辦法協助，請相關單位盡速完成。