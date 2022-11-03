瑞濱隧道周邊易積水 里長隨時監測雨量應變

瑞芳區瑞濱隧道先前因超大豪雨導致隧道裡外都積淹水，造成民眾通行困難，對此，現在連日還是雨勢不斷，龍鎮里長林文清也隨時監控雨情，並認為根本之道可能還是需要進一步進行改善排水設施。

今天瑞芳地區雨勢有稍稍趨緩，但是在瑞濱隧道口還是有源源不斷的水源冒出，兩個星期前，周邊更是因為豪大雨而積淹水，當時幾乎人車無法通行。

龍鎮里長林文清說，瑞濱隧道是瑞芳地區重要的聯絡道，在瑞濱隧道附近，只要時雨量暴表，就容易造成積淹水，因此，在災害發生時，先清路面，再清水溝和沉砂池，先恢復水道的基本暢通。另外在根本的部分，應收集數據，提供各單位編列預算，進行相關改善。

公所主任秘書童冠璋說，針對地區的時雨量，都會隨時進行監測，一旦達標就會啟動相關防救災機制，並就區域排水，河川，水位監控，如有遇到土石坍方會立即啟動災搶廠商進行災後復原工作。