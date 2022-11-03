午餐誰掌廚！瑞芳區長展廚藝推「礦工便當」

由新北市瑞芳高工餐服科「慢萌坊」推出的礦工便當，研發出別具礦工意涵的菜色，把饕客的記憶與烏金歲月穿越連結，推出之後頗具好評，今(3)日瑞芳區長施玉祥也化身暖男主廚到瑞芳高工和學生一同製作「礦工便當」，推廣食在地。

將鍋子平均刷上油，待油熱後，緩緩的將蛋液倒入鍋裡，等到蛋液定型再捲起來，就這樣一層一層的堆疊，形成美味的玉子燒，而製作玉子燒的大廚，正是瑞芳區長施玉祥，區長工作忙碌之餘，還是位擁用高超廚藝擄獲家人胃的暖男。

瑞芳高工近年推動技術型高中課程結合在地創生藉由產官學相關資源，發展出一系列以礦鄉文化意象為主題課程及週邊商品，為了展現瑞芳高工推廣在地文化的用心，今天工作坊午餐的製作特別邀請了瑞芳區施玉祥區長和學生現場切磋交流廚藝。

瑞芳區長施玉祥說，下廚料理這件事，不論男女只要有心都可以做得很好，今天來到瑞芳高工看到學校設計的礦工便當菜色，每一道菜背後都別具意義，藉由這次的廚藝交流推廣食在地。

瑞芳高工教務處主任林騰文說，礦工便當在施區長、餐服科的師生共同備料裝盒之後，直送猴硐供臺灣文化路徑整合平台研討人員享用，再次以實作課程行銷了瑞芳區的在地文化、觀光發展，呼應校方推動特色課程目標打造黃金就業力的宗旨。