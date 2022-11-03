「落腳淡水」入口意象 展現水筆仔文化內涵
新北市淡水民權路與中央北路四段，是新北市與臺北市的交界處，進入淡水的重要入口，因此淡水區公所為美化路口中島草地，呈現淡水的藝術文化內涵，加入藝術裝置做為淡水的入口意象，這座裝置名稱就如同水筆仔一樣的造型「落腳淡水」。
淡水區長巫宗仁表示，為了美化環境讓人來車往的路旁增添藝術氣息，淡水區公所於進入淡水處的三角中島地帶，設置入口意象地標，由這裡鄰近紅樹林，遠眺關渡大橋，作品以紅樹林意象融合在地生態特色，呈現一個胎生水筆仔落地，讓各種生態能夠於淡水新生地築巢的象徵，也開始了水鳥的遷徙旅程，而紅樹林的葉子會隨風旋轉飛舞，代表著迎賓的意涵。
巫宗仁指出，在淡水與台北市交接處設置地標性之藝術作品，不僅是一個充滿美學的入口意象、也希望大家進入淡水就可以體驗淡水豐富的生態和文化藝術內涵，是一個很有意義的入口意象，而「落腳淡水」為此作品名稱，也是歡迎各地的民眾來到淡水這個宜居城市。
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