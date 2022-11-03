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石門農會家政班媽媽回農村 做地瓜粿好滋味

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區農會帶著家政班媽媽到草里社區，動手變化出傳統農村的美食料理地瓜粿。圖／紅樹林有線電視提供
石門區農會帶著家政班媽媽到草里社區，動手變化出傳統農村的美食料理地瓜粿。圖／紅樹林有線電視提供

石門區農會推動綠色照顧計畫，帶著家政班媽媽走出農會，來到草里社區，應用在地生長的黃金地瓜，動手變化出傳統農村的美食料理地瓜粿，從清洗、削皮到磨成地瓜泥，家政班媽媽一起動手做，要用隨手可得的食材，做出天然、不添加的好滋味。

石門區農會推廣部主任華淑文說，石門區農會的綠色照顧，就是希望帶著家政班媽媽們，體驗不同於日常在農會裡活動與學習，這次選用幾乎是從小吃到大，甚至有人從小種到大的地瓜，製作鄉村美食，不少家政班媽媽邊做邊分享，以前小時候做到想逃，沒想到現在做起來卻是這麼的有趣。

農會特別邀請石門在地的農業達人，出磺口農場的陳國志來當講師，使用出磺口農場出產的友善地瓜，讓這群媽媽們看見友善地瓜，雖然外表蟲咬不好看，但是經過巧手處理，依舊是美味好吃，還多了一份安心，讓家政班媽媽們回味兒時的鄉村美食之餘，也感受到家鄉土地孕育出無毒友善的美好滋味。

農會 石門

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