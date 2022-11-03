北市府4種公共服務申請只限「台北通」？議員批：擾民

台北市政府力推「台北通」，卻造成許多市府公共服務取消原有申請管道，只能用「台北通」申請，遭到民眾投訴，議會也質疑市府強迫推銷，要求改善。市議員吳沛憶指出，她發現至今仍有4項服務未改善完成，只能用「台北通」申請，要求市府盡速完成多元申請管道，不要擾民。北市資訊局表示，「社宅雲」已改善完成，剩下的3項服務年底前都可以改善完成。

吳沛憶說，市議會審查110年審查預算，針對「台北通」，曾做出「不得以台北通作為各公共服務的唯一申請管道」的決議，但至今年4月，還有17項服務僅以「台北通」為單一申請管道，市府還被審計部寫入決算審查報告中，要求改善，現在卻還有4項未改。

吳沛憶說，審計部要求持續檢討改善時，當時資訊局回覆在111年6月「單一識別服務平台」上線後問題即可解決，卻並未做到。據11月最新資料，還有「北市智慧支付平台」、「社宅雲」、「電子文件服務平台」、「台北市資料大平台」4項。吳沛憶表示，當初「社宅雲」被投訴說一定要裝「台北通」才能在社宅領包裹。基礎的民生需求仍綁定使用「台北通」，應該要盡快改善。

吳沛憶表示，「台北通」應該是多一個選擇，用不用，由市民決定，但市長柯文哲無視民眾需求跟習慣，把事情搞成強迫推銷；更由於「台北通」採實名制，引發個資疑慮，推動的手段，柯文哲失當。

北市資訊局指出，市府建置台北市政府單一身分驗證入口(iSSO)，為各機關網站身分驗證的閘道，此平台現已整合4種認證機制，包括台北通、自然人憑證、行動自然人憑證及健保卡插卡驗證機制，使該平台有多元的識別機制，以利民眾登入台北市政府各機關網站時自由應用。