清潔隊員要求道歉 林秉宥：新北環保局別拿基層施壓

新北市議員候選人林秉宥昨表示，收到陳情指清潔隊10月之後不收事業廢棄物，讓攤商、小吃店業者只能將垃圾裝進新北市專用袋，現場還目擊多輛私人貨卡，將疑似廚餘的事業廢棄物傾倒至垃圾車內。環保局則指林秉宥汙衊清潔隊員要求道歉，林秉宥反控環保局不面對政策問題竟拖基層出來施壓。

林秉宥昨質疑，新北市府對廢棄物處理政策擺爛，造成廢棄物的清運及處理亂象叢生，甚至有清潔隊疑涉貪瀆現象。環保局澄清影片是攤販以專車載運果皮菜葉等廚餘交付清潔隊堆肥收運車後續進行再利用，卻被汙衊為清潔隊員與攤商有不正利益私下收受事業廢棄物，涉及貪瀆，這是非常沉重的指控，隊員們希望候選人公開道歉，但至今兩日仍未等到。

林秉宥昨召開記者會後，接續再臉書指出，新北市府垃圾處理政策失靈，攤商向自己陳情廢棄物無處去，市府沒本事解決垃圾問題，扭曲事實發動基層弱弱相殘，解決提出問題的人，借刀殺人手法純熟，到底還有多少受害者？

他說，市府發動清潔隊，發動攤商說自己抹黑基層，說自己打壓弱勢？真希望市府處理市政都有這麼用心用力。

環保局表示，影片當中所載物品為傳統市場之果菜廚餘，載運至清潔隊進行堆肥再利用，未有非法情事，然林參選人得知後，不但未向清潔隊員致歉，還繼續發文指稱環保局推出基層單位跟民眾對抗，再次重傷清潔隊員的心，至今，仍等不到林參選人的一句道歉，隊員們覺得非常心寒。

新北市清潔隊員工會理事長許效溢表示，從疫情發生以來新北市各區清潔隊皆全力堅守崗位，竟有議員候選人捕風捉影隨便潑髒水，大家都覺得很委屈，不求所有人的感謝與理解，好好做事是職責，雖然微小但有尊嚴需要尊重，希望候選人鄭重道歉。

林秉宥今重申，昨天質疑的是市府政策失靈，環保局卻不面對政策的問題，反而一直找清潔隊員出面要求自己道歉，認為自己監督市府政策環保局卻找基層連結的作法很奇怪，表示自己非常尊重基層人員，要求環保局勿導因為果，面對市府政策失靈的事實。