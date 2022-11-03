北市公營當鋪70周年 推出超殺女表、鑽戒明開放鑑賞

台北市動產質借處，也就是公營當鋪今年邁入70年，上午舉辦70年來資金融通、低利紓困、扶助弱勢的成果展。配合70 周年慶，也推出「流當品快閃購」34標線上拍賣活動，其中最受矚目的是勞力士蠔式日誌型女錶、HEARTS ON FIRE鑽戒和卡地亞女表，底價分別是13萬元、11.5萬和16.5萬。

「流當品快閃購」34標線上拍賣活動，除可於惜物網線上照片鑑賞，在11月4日下午2至4時現場鑑賞，展示地點在北市動質處，活動除了加碼贈送「金湯匙」給得標者外，每人限領1分，還特別與悠遊付合作，11月1日至15日活動期間使用悠遊付於台北惜物網消費，單筆滿100元以上回饋悠遊付「50元現金回饋券」1張。

北市動質處不但發揮質借典當專業，每年新增質借品項外，更因應時代變遷成功轉型發展附屬事業，97年建置台北惜物網，目前已經成為全國規模最大惜物網，成功翻轉全國公務機關報廢公產的處理模式。目前會員超過12萬人，參與拍賣機關包含15個縣市政府、中央機關及所屬機關學校等共4311個跨域合作機關，累計成交件數高達35.8萬件，累計交易金額超過14.6億元。

柯文哲上午參加70 周年活動時指出，很難想像動質處從民國41年成立到現在，已存在70年。雖是公營當舖，卻要自負贏虧，而且外面的利率是2.5%，動質處的利率是0.68%以下，弱勢戶的利率更降到0.3%以下，這樣能經營70年非常不容易。

對於經營台北惜物網，柯文哲說，副業常經營的比正業好，另外，公營當鋪是公益性質，很多弱勢的都接受過幫忙， 動質處是北市府裡一個特殊單位，70年了，他覺得應該從財政局移到社會局，因為比較像是做社會福利事業。

財政局也特別介紹3個說明拍賣標的，勞力士蠔式日誌型女表，表殼和表帶是18K黃K金，表盤鑲的10顆鑽石，都是原廠精挑細選同等級的鑽石，表面使用藍寶石玻璃，不易刮傷、透明度高，附有原廠證明，目前二手行情約25萬至30萬，標售底價13萬元。

「HEARTS ON FIRE」鑽戒，主鑽1.006克拉，腰部刻有雷射編號，並附有AGS國際權威的鑽石等級證書，與GIA齊名。戒台鑲64顆小鑽，主鑽石二手價格約26萬，標售底價只要11萬5千元。