七股漁民北上抗議 政院：兩部會將設工作站溝通協調

搶救七股大地聯盟今赴總統府抗議七股光電開發過量，並提出在地參與爭議協調平台等相關訴求。行政院發言人羅秉成今回應，行政院長蘇貞昌已指示副院長沈榮津，協調經濟部、農委會，將相關訴求和主張，都要有所了解，妥為處理。

搶救七股大地聯盟今提出3個訴求，包括要求行政院立即設置七股光電總量管制、且不得再增設光電；提出光電空間規畫且台61以西禁止開發光電；以及成立中央及地方政府共組的爭議協調平台，且需有在地參與。

經濟部次長曾文生在行政院會後記者會受訪表示，經濟部在與農委會一起推動農電共生時，有提出環境社會檢核機制，目前在七股有依據社會環境檢核的狀況，分別標定先行區和關注減緩區，來引導光電商到當地開發；這個區域劃設，已經回應團體提到的，空間要規畫高風險區排除、以及總量上的設想。

曾文生表示，經濟部有溝通過，大家無法先於經驗就提出總量上限，最好的做法是逐漸發展，透過光電設計、漁電共生設計，之後再來觀察當地影響狀況。

曾文生表示，環境檢核機制也訂定漁民和光電業者和地主三方標準契約模式，要求開發進行時，要讓原來承租養殖漁民能有繼續承租權利，也要求生產要達到一定程度的量，這些都在原來規範中。

曾文生也提到，因施工過程需要更仔細的管理，包括施工過程的工法、周邊漁塭可能的影響，確實需要更細緻溝通與管理，所以在當地要有溝通機制，甚至未來規畫方向，要有在地參與管道，這是環社檢核機制要再往前、繼續推動需要再擴大和修正的。

羅秉成表示，行政院已注意、也掌握到此議題，以及當地居民、漁民的反應與訴求。至於在地機制如何建立，沈榮津會協調兩部會，於在地成立工作站，讓在地居、漁民，透過機制溝通協調相關訴求，希望圓滿解決各方提出的爭議。