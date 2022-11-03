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溫馨童話主題令孩童期待 新店永平公園5日開放啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
以童話故事為主題的新店「永平公園」，將於11月5日正式開放啟用。圖／新北工務局提供
以童話故事為主題的新店「永平公園」，將於11月5日正式開放啟用。圖／新北工務局提供

新北市新店區永平街48號旁巷弄內一處空地外圍被社區環繞形成一個三角地帶，內部雜草叢生，成為荒廢空間。新北工務局以童話故事為主題開闢為「永平公園」，並將於5日正式啟用，公園內不只有休憩設施與綠帶美化，更布置為充滿溫馨氛圍的特色公園，給居民天真爛漫的視覺饗宴及舒適的休閒環境。

工務局指出，為給周遭居民更完善的戶外休憩空間，今年4月初由新工處將該片閒置空間開闢，以童話故事為整體設計主軸，在有限的空間裡，盡可能增加遊戲多元性，豐富小朋友的想像力。

其中最大亮點就是南瓜造型雙滑梯，搭配貓頭鷹、星星月亮等夜晚奇幻元素，彷彿置身於童話故事中，公園也規畫體健、綠美化及休憩等設施，打造鄰里活動空間，使居民生活更便利。

新工處說，永平公園面積約1300平方公尺，工程總經費1260萬元，考量當地居民休憩需求，特別設置滑梯、攀岩遊戲區、1組鳥巢鞦韆及翹翹板、搖搖椅、滑步機、健康步道、景觀花架及多處休憩座椅，讓所有年齡層的市民都可以在公園找到屬於適合自己的角落。

同時也加強植栽綠帶並串連開放性緩坡滯洪綠地，一併改善公園聯外巷道，讓民眾出入通行安全又便利，透過綠帶美化、體健休憩、兒童遊戲區設置，啟用後可望成為附近民眾日常休憩空間。

公園最大亮點是南瓜造型雙滑梯，搭配貓頭鷹、星星月亮等夜晚奇幻元素，讓小朋友彷彿置身於童話故事世界中。圖／新北工務局提供
公園最大亮點是南瓜造型雙滑梯，搭配貓頭鷹、星星月亮等夜晚奇幻元素，讓小朋友彷彿置身於童話故事世界中。圖／新北工務局提供
考量當地居民休憩需求，公園內設置1組鳥巢鞦韆及翹翹板、搖搖椅、景觀花架及多處休憩座椅，讓所有年齡層的市民都可以在公園找到屬於適合自己的角落。圖／新北工務局提供
考量當地居民休憩需求，公園內設置1組鳥巢鞦韆及翹翹板、搖搖椅、景觀花架及多處休憩座椅，讓所有年齡層的市民都可以在公園找到屬於適合自己的角落。圖／新北工務局提供
考量當地居民休憩需求，公園內設置1組鳥巢鞦韆及翹翹板、搖搖椅、景觀花架及多處休憩座椅，讓所有年齡層的市民都可以在公園找到屬於適合自己的角落。圖／新北工務局提供
考量當地居民休憩需求，公園內設置1組鳥巢鞦韆及翹翹板、搖搖椅、景觀花架及多處休憩座椅，讓所有年齡層的市民都可以在公園找到屬於適合自己的角落。圖／新北工務局提供
永平公園位於新北市新店區永平街48號旁巷弄內，公園前身為雜草叢生空地，外圍被社區環繞形成一個三角地帶。圖／新北工務局提供
永平公園位於新北市新店區永平街48號旁巷弄內，公園前身為雜草叢生空地，外圍被社區環繞形成一個三角地帶。圖／新北工務局提供

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