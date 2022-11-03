新北表揚地政業務績優機關及人員 侯友宜：感謝熱心貢獻

新北市地政局今天舉辦2022年地政業務績優機關暨人員表揚大會，由新北長侯友宜頒獎，侯友宜表示，感謝地政從業人員、基層地所、公所與志工熱心貢獻協助推動地政工作。

獲選績優地政士的李武龍，已投身地政士業務已逾28年，憑藉專業知識及豐碩的經驗，協調處理越界建築等不動產糾紛，並擔任地政志工為民眾釋疑，成功樹立地政士熱心公益的社會形象。

另一位獲選的地政士高文黎執業將近42年，案件品質優良，深受在地民眾信賴。高文黎也擔任板橋地所智能服務宣導志工，積極推廣數位櫃台等地政便民服務，稱職扮演公私間溝通橋樑。

優良不動產經紀營業員張孝經從業多年，除了自我充實以外，也積極培訓人才，提升產業價值。張孝經擔任校園反毒講師，協助新北市近千名學生了解毒品對人體的危害；於疫情期間，勇於擔任防疫志工協助防疫工作，熱心公益、推己及人，深獲肯定。

獲得績優地政志工的沈志揚是樹林地所的地政士志工，個性正向積極，常利用其自身地政專業，親切協助民眾辦理各項地政業務。沈志揚身為地所志工隊隊長，除了為洽公民眾解惑以外，也常與志工夥伴分享不動產相關知識，以其專業及熱情回饋社會，這種精神值得讚許。