老宅屋主投入「好夥伴」計畫 吳幼蘭要幫助更多老舊社區

新北住都中心今年5月起試辦「好夥伴」合作計畫，培訓都更生力軍，其中一位好夥伴吳幼蘭，從推動自家社區重建開始認識都市更新，成為都更推動師，進而參與好夥伴計畫，站在同是老屋住戶角度，她更能將心比心，輔導其他迫切需要幫助的老舊社區。

吳幼蘭表示，她去年得知中和有一場新北住都中心舉辦的說明會，特地趕去參加，發覺內容相當不錯，當時便計劃推動自家社區改建，她指出，只要有15人連署，住都中心就會安排專屬說明會，這是很好的觸發點，讓她有個好理由去敲鄰居的門，讓大家開始意識到都更的重要性，初步了解相關概念和法規，她所居住位於永和的社區，也在去年底辦完都更法令說明會。

同樣身為老屋住戶，吳幼蘭說，老舊房屋與殘破巷弄不論對城市、鄰里，或住在其中的人都不是一件好事，不知還能挺過幾次有感地震；再者，老公寓最迫切的問題之一是缺乏電梯，許多地主都已邁入中老年，每天上下樓梯倍感吃力，有些不良於行的鄰居，甚至幾乎足不出戶，若再不改建，會有越來越多人面臨相同問題。

吳幼蘭表示，在推動社區改建過程中，她一直擔心自己專業知識不足，限制了改建的可能性，得知好夥伴合作計畫後，立即被培訓、交流、接觸不同類型案件的機會深深吸引。期待完成培訓後，住都中心能指派好夥伴至需要優先協助的案件，她將秉持推動自家社區改建的初衷來協助社區，有中心作為社區的後盾，相信能加速都更腳步，讓其他人擁有安全與舒適的居住環境。