國1南下五堵到汐止封閉 台62大華系統銜接國1匝道也封

國1南下主線五堵到汐止7到10K路段，昨晚因二度塌方封閉搶修，交通部公路總局第一區養護工程處表示，將配合封閉台62線大華系統南下銜接國1匝道，請用路人改由2K瑪東系統接國3，於汐止系統銜接國1南下。

交通部公路總局第一區養護工程處昨晚表示，國1南向10K汐止出口集散道再次發生邊坡土石坍落，配合高公局搶修及車道管制封閉，一工處將封閉台62線大華系統南下銜接國1匝道，請用路人改由2K瑪東系統接國3，於汐止系統銜接國1南下。

一工處說，駕駛人也可於七堵交流道改行平面道路由往汐止新台五路交流道進入國道，使用平面道路用路人則建議利用地方道路（台5線等）往汐止、新台五交流道再進入國道，以避開壅塞路段。

立委蔡適應表示，他昨晚立即致電交通部長王國材後，了解國道高速公路可能在今天上班時間前不能搶通，他請交通部協調台=鐵管理局啟動緊急應變措施，加開通勤列車班次，以紓解搶通國道前的通勤旅運人潮。

台鐵稍早發布訊息，因應國1汐止段南下路綫封閉疏解通勤（學）旅客需要，台鐵局今天基隆=樹林間加開2列900型區間車。

基隆市政處交通處表示，國1南向搶修管制，將使原有車流改行國3及地區道路，尖峰勢必造成道路交通壓力，而國道客運改道行駛也會增加時間，有不少民眾表示會選擇改搭台鐵，台鐵基隆往台北於上午尖峰6到8時既有10班次列車，加開班次將再提升運能，呼籲上班上課的通勤族乘客可多加利用。

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