影╱國1汐止段2度坍方主線封閉 侯友宜：加強汐止交通應變

國1汐止交流道南向10K邊坡今晚間發生二度坍方，高公局緊急封閉五堵入口跟五堵至汐止7到10K)主線搶修。新北市長侯友宜立即聯繫高公局，請高公局全力搶通主線，並指示交通局、警察局、區公所全面提高警覺，加強汐止地區道路交通應變措施。

由於國1南下路段五堵到汐止封閉，基隆、汐止平面道路、國3明天恐塞爆，明天上午尖峰時段預估有大量改道車流量，基隆、汐止及國道警方已加強勤務強度，預為整備。

侯友宜今晚表示，已立即聯繫高公局，請高公局全力搶通主線，並指示交通局、警察局、區公所全面提高警覺，加強汐止地區道路交通應變措施，因應明天上午尖峰時間可能出現龐大車流量。

交通局長鍾鳴時呼籲，用路人於搶修期間，國1往南請改走國3南下或於汐止系統交流道轉接國1，或改搭台鐵大眾運輸，提早出門避免壅塞；交通戰情室持續針對汐止上午尖峰發布交通壅塞預警，將嚴密監控機動調整因應，以維持地區道路交通順暢。