聽新聞
test
0:00 / 0:00
影╱國1汐止段2度坍方主線封閉 侯友宜：加強汐止交通應變
國1汐止交流道南向10K邊坡今晚間發生二度坍方，高公局緊急封閉五堵入口跟五堵至汐止7到10K)主線搶修。新北市長侯友宜立即聯繫高公局，請高公局全力搶通主線，並指示交通局、警察局、區公所全面提高警覺，加強汐止地區道路交通應變措施。
由於國1南下路段五堵到汐止封閉，基隆、汐止平面道路、國3明天恐塞爆，明天上午尖峰時段預估有大量改道車流量，基隆、汐止及國道警方已加強勤務強度，預為整備。
侯友宜今晚表示，已立即聯繫高公局，請高公局全力搶通主線，並指示交通局、警察局、區公所全面提高警覺，加強汐止地區道路交通應變措施，因應明天上午尖峰時間可能出現龐大車流量。
交通局長鍾鳴時呼籲，用路人於搶修期間，國1往南請改走國3南下或於汐止系統交流道轉接國1，或改搭台鐵大眾運輸，提早出門避免壅塞；交通戰情室持續針對汐止上午尖峰發布交通壅塞預警，將嚴密監控機動調整因應，以維持地區道路交通順暢。
高公局搶修進度和交通路況；建議用路人可至交通局網站(https://www.traffic.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=54fa46e9e522dde4)或高公局網站(https://www.freeway.gov.tw/Northern/Publish.aspx?cnid=734)查詢最新路況訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言