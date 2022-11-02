橋梁及路況養護績優 新北工務局獲交通界「奧斯卡」

新北幅員遼闊，各地之間往來頻繁，「橋梁維護」及「路況養護」因此相當重要，新北養工處榮獲111年度第23屆金路獎，縣市政府直轄市類組績優獎。新北工務局表示，養工處搭配AI智慧道路巡查、橋梁定期檢測即時改善路面及橋樑，另外也精進橋梁耐震能力，打造安全舒適道路。

新北工務局長詹榮鋒表示，交通部公路總局主辦的金路獎堪稱國內交通界奧斯卡，評比範圍涵蓋國道、公路、鐵路及捷運系統等養護作業。新北市轄內29個行政區，道路總長將近9154萬公里，需維護面積約6586萬平方公尺；車行橋梁1109座，維護面積約135萬平方公尺，維修構件總數共16萬個。

養工處長馮兆麟指出，在道路養護方面，市府極力爭取交通部公路總局前瞻計畫補助，自108年度至今，由公路總局補助路段完成改善103公里道路、排水側溝9.5公里及防撞護欄11公里。

在橋梁維護方面，除依據「公路養護規範」執行橋梁檢測及維護作業，同時也針對全市共17座特殊結構橋梁制定特殊性橋梁維護管理計畫，近2年完成4座纜索結構橋梁微震動檢測作業。