橋梁及路況養護績優 新北工務局獲交通界「奧斯卡」
新北幅員遼闊，各地之間往來頻繁，「橋梁維護」及「路況養護」因此相當重要，新北養工處榮獲111年度第23屆金路獎，縣市政府直轄市類組績優獎。新北工務局表示，養工處搭配AI智慧道路巡查、橋梁定期檢測即時改善路面及橋樑，另外也精進橋梁耐震能力，打造安全舒適道路。
新北工務局長詹榮鋒表示，交通部公路總局主辦的金路獎堪稱國內交通界奧斯卡，評比範圍涵蓋國道、公路、鐵路及捷運系統等養護作業。新北市轄內29個行政區，道路總長將近9154萬公里，需維護面積約6586萬平方公尺；車行橋梁1109座，維護面積約135萬平方公尺，維修構件總數共16萬個。
養工處長馮兆麟指出，在道路養護方面，市府極力爭取交通部公路總局前瞻計畫補助，自108年度至今，由公路總局補助路段完成改善103公里道路、排水側溝9.5公里及防撞護欄11公里。
在橋梁維護方面，除依據「公路養護規範」執行橋梁檢測及維護作業，同時也針對全市共17座特殊結構橋梁制定特殊性橋梁維護管理計畫，近2年完成4座纜索結構橋梁微震動檢測作業。
另精進橋梁耐震能力詳細評估篩選原則，針對橋梁之重要性與不可替代性，優先篩選災害損失風險較大、具備防救災功能、有孤島效應，或橋梁下方有平面道路或鐵路等保全對象之重要橋梁採分階段計畫性進行耐震補強與改善，111年度已完成8座耐震補強作業。
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