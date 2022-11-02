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國1邊坡又崩... 五堵到汐止主線封閉 3改道路線看這邊
國道1號南下約10k+100處邊坡昨中午發生土石滑落意外，今晚間19點03分邊坡又再度坍滑，除原國1南向出口集散道持續封閉，五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)也緊急封閉。
針對今晚的二次坍方，高公局表示，因土石鬆軟含水量高，立即清運恐再次坍滑，故夜間暫停施工、先行觀察待土石穩定後再行搶修。
高公局說，五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)封閉將持續至明日白天，再視現場狀況評估後續處理方案。因持續封閉，勢必影響交通，高公局建議用路人提早改道行駛，改道資訊如下：
(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。
(二)地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。
(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。
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