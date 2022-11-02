國1邊坡又崩... 五堵到汐止主線封閉 3改道路線看這邊

國道1號南下約10k+100處邊坡昨中午發生土石滑落意外，今晚間19點03分邊坡又再度坍滑，除原國1南向出口集散道持續封閉，五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)也緊急封閉。

針對今晚的二次坍方，高公局表示，因土石鬆軟含水量高，立即清運恐再次坍滑，故夜間暫停施工、先行觀察待土石穩定後再行搶修。

高公局說，五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)封閉將持續至明日白天，再視現場狀況評估後續處理方案。因持續封閉，勢必影響交通，高公局建議用路人提早改道行駛，改道資訊如下：