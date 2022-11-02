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國1汐止段今再坍方 國道警：封閉五堵南向入口
今天晚上，國1南下汐止交流道邊坡坍方，差點淹沒一輛路經砂石車。國道警再度封閉五堵入口跟五堵至汐止主線7k到10k，高工局則持續派人搶修。對此，國道警方表示，因主線路燈倒塌，占用2車道遂暫停通行，已派遣警力在南向10.1公里警戒，並於南向五堵出口交通疏導。
國道警表示，國道1號南向10.1公里汐止交流道前，今天晚上7時許，邊坡處坍滑，國道警立即封閉國一五堵入口，及國一五堵到汐止7公里到10公里路段。
同時，因該路段走山導致主線路燈倒塌，現場占用2線車道，已暫停通行。目前已調派巡邏警力，於南向10.1公里處警戒；另於南向五堵出口進行交通疏導。
晚間7時17分左右，高工局已移除倒塌路燈，目前仍持續封閉南向五堵主線及五堵南向入口。高公局交控中心，則派遣工務段人員持續搶修，另前往南向大華系統，漸變管制主線車流，強制引導車流駛出五堵交流道，另顯示CMS看板，警廣也會隨時通知用路人提早改道。
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