國1汐止段今晚再度塌方範圍擴大 南下主線7到10K封閉

高速公路局持續進行國1南下汐止交流道邊坡坍方搶修，原本是封閉汐止南出匝道，高公局預定4日下班前完成搶修恢復通行，但今晚7點多，邊坡再次坍滑，大量土石沖到主線一線車道上，因此再封閉國1五堵入口跟五堵至汐止主線7到10K。因範圍擴大，4日下班前完成搶修進度恐生變。

高公局今晚表示，國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道上方邊坡，昨天上午11時21分滑落，高速公路局北區養護工程分局成立緊急應變小組。原本國1南向汐止出口集散道持續封閉搶修。但今晚7時03分邊坡再次坍滑，再封閉五堵入口跟五堵至汐止主線7k到10k，持續封閉搶修中。

高公局請用路人提早改道行駛，一，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；二，地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；三，國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。

國10.1K原本崩落處，今晚再度塌方，範圍也擴大，不少土石今晚崩落到主線道的一線車道上，路燈也倒下橫在主線道，高公局因此將主線道也封閉，持續搶修中。基隆要南下目前只剩下國3和平面道路可通。

高公局長趙興華傍晚正好在現場巡視，當場直擊土石崩塌瞬間，趙興華說，土石瞬間崩落，發生得很快。

趙興華表示，目前已緊急封閉國道主線，由於天色已暗，為安全起見，要等到明天白天再進行搶修工程，預計南下部分明中午才會開放通行，他坦言，由於二度崩塌範圍大，周五下班前無法如期恢復通車。

高速公路局北區養護工程分局副分局長張崇智描述，因土石含水量還是很高，約莫晚間7點左右，在搶修人員還沒來得及打樁的地方，土石又突然往下滑落，初步看來土石滑落區域還在昨天坍落範圍，但由於天暗、氣候也不佳，現場人員不敢貿然靠近確認，怕一動又有土石滑落。