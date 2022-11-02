快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

北溫幼兒園未取得使照無法收托 北市教育局致歉

中央社／ 台北2日電

台北市北溫非營利幼兒園原預計昨天開始收托，但因尚未取得使用執照，導致數十名幼兒無法上學。教育局致歉並表示，已積極橫向聯繫加速相關審查程序，預計12月1日能開園。

位於北投區的台北市北溫非營利幼兒園預計昨天開始收托，不過在開學前夕，有家長收到園方通知，因為建管處尚未核發使用執照，場地無法使用，必須延後開園。

台北市教育局證實並表示，因為請照程序延誤造成北溫幼兒園延後開辦，教育局深感抱歉，已積極橫向聯繫加速相關執照審查程序，預計12月1日能開園。

教育局說明，過渡期間如果家長有收托需求，已協調北投國小附設幼兒園提供教室暫時安置，北溫團隊明天起會使用此處提供教保服務；也可協助至鄰近園所暫時就讀。

教育局指出，原定昨天入園的幼生共27名，經聯繫家長，其中8人將暫借北投國小附幼教室，另有11人先回原就讀園所，還有1人轉入中華電信職場互助教保服務中心。

教育局強調，造成家長的不便及影響幼生入學穩定性深感抱歉，一定會依程序盡速取得相關執照，讓家長安心並保障幼生學習權益。

教育局 幼兒園 北投

延伸閱讀

高市推動「班班吃石斑」 教育局：本周偏鄉校都能吃到

柯文哲稱北市明顯會有棄保？黃珊珊：我都是坐二望一

桃園經國國中改制...教團籲勿蠻橫 巿府：家長認同改高中

新北某國中前保全墜落校園中庭 教育局：加強門禁管理

相關新聞

國1汐止段今晚再度塌方範圍擴大 南下主線7到10K封閉

國道1號南下約10k+100處邊坡昨上午坍滑，高公局成立緊急應變小組，移除崩落土石及傾斜門架，預計本周五下班前搶通匝道。...

國1汐止段今再坍方 國道警：封閉五堵南向入口

今天晚上，國1南下汐止交流道邊坡坍方，差點淹沒一輛路經砂石車。國道警再度封閉五堵入口跟五堵至汐止主線7k到10k，高工局...

星兒發揮創造力 馬偕博士變身阿給美食和虎克船長

今年是傳教士馬偕從淡水上岸的150周年，淡水旅學堂帶領台灣星奇兒創藝協會的星兒們，了解淡水女路、馬偕博士來台傳教、行醫、...

馬偕家族故事展 淡水公所專人導覽世代傳承

新北市淡水區公所與國立臺灣大學校史館合作，於淡水區公所一樓大廳主辦馬偕家族故事展-『馬偕來臺 150周年世代傳承』，淡水區公所特別派出專人導覽，希望社會大眾認識馬偕家族世代傳承的精神。

蘇貞昌視察兒童館基地 葉元之批選前才來放利多

行政院長蘇貞昌今視察兒童未來館基地，宣布斥資165億元興建，約2030年底可試營運，不過兒童未來館多年未有動靜，新北市議員葉...

流感疫苗開打踴躍 瑞芳地區單日破兩百人

擴大公費流感疫苗施打對象，即日起只要滿50歲以上的新北市民都可前往衛生所或特約診所醫院施打疫苗，瑞芳衛生所也提醒符合接種條件的民眾儘快施打疫苗，瑞芳地區目前施打狀況踴躍，單日就可以突破兩百人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。