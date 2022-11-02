新北成立生涯發展教育中心 培力80校資料組長適性教育

為落實適性教育，新北教育局長張明文表示，新北在大觀國中成立生涯發展教育中心，設置生涯發展教育輔導團，規畫全國最多且七大類最完整的職業試探暨體驗教育中心。日前也在此舉辦111學年度第1學期國中資料組長培力研習，結合動物園由，80所國中資料組長任務探索、團隊互動任務，體驗生涯發展及適性教育融入培訓課程中。

教育局表示，培力研習包含新興產業與實境多元教育介紹，其中最特別的是「動物方程式」實境活動，及一系列團隊互動課程，包含任務地圖、菁英挑戰賽、動物知識偵探任務、動物解謎偵探任務及隱藏限時任務5大關卡活動。

參與研習的大觀國中組長李靜美表示，培力研習透過遊戲化闖關的方式，藉由動物知識偵探及解謎任務，小組夥伴發現快思慢想並用，才能避開任務的陷阱，將生硬的課程轉化為簡單易懂的體驗，是很棒的充電之旅，可以帶回學校用。