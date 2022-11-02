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民進黨團批侯市府振興不力 新北駁斥

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府將從9月起共同推出「新北購遊趣」活動，共五大主題，希望能與去年振興活動一樣，創造70億元商機。圖／新北市經發局提供
新北市府將從9月起共同推出「新北購遊趣」活動，共五大主題，希望能與去年振興活動一樣，創造70億元商機。圖／新北市經發局提供

新北市民進黨團與林佳龍競選辦公室今日批評新北市府振興方案不給力。新北市經發局長何怡明回應，今年振興方案除現在推出的「新北購有禮」活動外，市府各局處從9月起共同推出「新北購遊趣」活動，包含「走跳趣」、「抽獎趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」等5大主題。由於去年振興活動就創造70億元商機，所以也期望今年能達成同樣目標。

何怡明說，2020年初疫情開始，市府便積極協助商家轉型渡過疫情危機，期間更首創「新外商」輔導1800家廠商上架外送平台、超商及賣場通路，創造逾2億元商機，另也首創「安心餐館補貼」計畫，緩解近7000家餐飲業者所遇營運衝擊，並推展各項措施與活動，提振新北在地經濟，4年帶動逾330億元商機，呼籲綠營不要因為選舉而刻意抹煞這些有感的庶民經濟成果。

何怡明提到，市府希望透過抽獎誘因，讓大家願意多消費，活絡商業市場，因此，只要民眾在新北消費滿300元，就可以參加抽獎。

何怡明指出，市府於疫情期間也協調公有市場攤商進行軟硬體改造，提升市場攤商競爭力，並於今年8月到12月持續減收50%使用費，減輕攤商受疫情之影響，期望大家可以走出室外，一起用行動支持新北經濟。

何怡明表示，過去4年來，市府在振興力道上不斷加深，並提出「新外商」、「安心餐館補貼」與「新住民美食手冊」等全國首創計畫，更在兼顧防疫與庶民經濟下，積極辦理各式活動振興經濟。除前述振興策略外，更甫以跨局處平台鏈結，推動如「青春山海線」計畫，串聯8個行政區、300餘間特色店家，配合節慶行銷，成功提升店家知名度，帶動至少2成業績；在今年度推動的五大主題「新北購遊趣」振興方案，更將有逾百場活動，鼓勵民眾走出戶外參與消費，增加商機。

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