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星兒發揮創造力 馬偕博士變身阿給美食和虎克船長

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台灣星奇兒創藝協會指導老師陳穎君（右一）帶領觀眾欣賞星宇展畫作。圖／新北市社會局提供
台灣星奇兒創藝協會指導老師陳穎君（右一）帶領觀眾欣賞星宇展畫作。圖／新北市社會局提供

今年是傳教士馬偕從淡水上岸的150周年，淡水旅學堂帶領台灣星奇兒創藝協會的星兒們，了解淡水女路、馬偕博士來台傳教、行醫、興學150周年故事，利用豐富想像力，創作出不同樣貌的馬偕博士和淡水人文風景，在淡水圖書分館舉辦「星宇展-星兒樂旅學」，即日起展至11月27日。

帶領自閉症青年旅學兼走讀的淡水旅學堂老師吳峻毅表示，這群星奇兒便從淡水女學堂出發，走入烏來泰雅族部落，翻過福山，到當年來女學堂求學的宜蘭噶瑪蘭族領地，體驗馬偕傳教行醫興學之路，再將自己的旅行觀察和體驗化為藝術創作，沿途並有導演江昱德做影像紀錄，剪輯成「光的故事」。

台灣星奇兒創藝協會指導老師陳穎君表示，星兒只是不擅與人交際，但他們內在的思維和想像力非常豐富，像是只給馬偕博士畫像，和馬偕引入台灣的蔬菜種子如番茄、胡蘿蔔、高麗菜，以及淡水在地美食阿給、魚丸、鐵蛋、透抽等美食元素，每位星兒就能創作出各具特色的藝術作品，甚至融入教堂、鐘樓、淡水暮色等自然風景，這些作品再拓印到帆布袋，便成了文創商品，若結合在地旅遊、淡水輕軌等開拓市場，也可以幫助星兒自立。

陳穎君說，有些星兒將基督教五餅二魚的故事融入馬偕的臉譜，將馬偕的眉毛畫成魚，嘴巴畫成餅等創意，受到中華復興藝術研究會高齡94歲李可梅國畫大師、李德珍老師的推薦，以及美國僑界、藝術界的青睞，這也是明年3月要赴美國雙洲巡迴展的緣由。

星兒將基督教五餅二魚的故事融入馬偕的臉譜，受到美國藝術界和僑界的青睞，受邀將到美國舉辦雙洲巡迴展。圖／新北市社會局提供
星兒將基督教五餅二魚的故事融入馬偕的臉譜，受到美國藝術界和僑界的青睞，受邀將到美國舉辦雙洲巡迴展。圖／新北市社會局提供
星兒將馬偕博士的大鬍子畫成粉絲，鼻子是冰淇淋、嘴巴是阿給、眼睛是鐵蛋，充滿了想像力和趣味性。圖／新北市社會局提供
星兒將馬偕博士的大鬍子畫成粉絲，鼻子是冰淇淋、嘴巴是阿給、眼睛是鐵蛋，充滿了想像力和趣味性。圖／新北市社會局提供

淡水 美國

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