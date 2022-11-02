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蘇貞昌視察兒童館基地 葉元之批選前才來放利多

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
蘇真昌表示，這塊地價值300億，過去20年來就只停摩托車，而且還又日曬雨淋。記者李定宇／攝影
蘇真昌表示，這塊地價值300億，過去20年來就只停摩托車，而且還又日曬雨淋。記者李定宇／攝影

行政院長蘇貞昌今視察兒童未來館基地，宣布斥資165億元興建，約2030年底可試營運，不過兒童未來館多年未有動靜，新北市議員葉元之酸中央不做地方來，蘇貞昌今表示，不必出一張嘴，只會酸言酸語。葉元之則說，選舉才來放利多，質疑變選舉博物館。

蘇貞昌表示，這塊地價值300億，過去20年來就只停摩托車，而且還又日曬雨淋。去年兒童節前夕，自己來宣布要建兒童未來館，這過程中親自主持了17次會議，籌備處也在今年4月成立，計畫自己已經核定。

他說，今天就由專案的建築師來向各界報告整個的初步規劃，很希望送給全國的兒童們，一個最先進的、最能夠從歡樂中體驗科技，對未來想像的、好的遊樂場所，希望給認真工作的人肯定，不必出一張嘴，只會酸言酸語。

新北市議員葉元之表示，蘇貞昌4年前選市長時，就說每天看到最貴機車停車場很「」厭氣(台語)，如果選上市長100天要來蓋，現在過了4年仍舊是最貴機車停車場，這塊地歸行政院管，蘇真昌老早厭氣到無法呼吸，卻完全無動於衷。

葉元之說，蘇貞昌去年4月兒童節前為了來宣傳政績，特別趁兒童節來說要送兒童大禮，現在過一年半沒進度，會不會等到當年兒童都成年了才完工？ 批評一年多的時間不聞不問。現在剩選舉不到1個月，可能怕被攻擊 ，趕快來這邊放利多，質疑兒童未來館變成選舉博物館，到了選舉才會被提及。

行政院長蘇貞昌今視察兒童未來館基地，宣布斥資165億元興建，約2030年底可試營運。記者李定宇／攝影
行政院長蘇貞昌今視察兒童未來館基地，宣布斥資165億元興建，約2030年底可試營運。記者李定宇／攝影

蘇貞昌 葉元之

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