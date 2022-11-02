影╱蘇貞昌釋兒童館利多 侯友宜：盡快成新北新地標

行政院長蘇貞昌今下午至新北市板橋特專三基地視察，宣布將斥資165億元，在此打造地上7層、地下4層專屬兒童專屬場館，新北市長侯友宜表示，中央規畫2030年完工，新北市民對這塊土地使用有更深期待，希望越快越好更積極開發，盡速變新北新地標。

今天下午蘇貞昌與侯友宜共同出席兒童未來館基地視察，蘇貞昌下午3時抵達，侯友宜則因行程原因稍晚15分鐘抵達，侯友宜抵達後先向正在聽簡報的蘇貞昌致意、握手寒暄。

兒童未來館是台灣第一座以兒童為主的主題場館，斥資165億元，目標以兒童為主、呼應政策、支持產業、嶄新地標、接軌國際、邁向未來等六面向。內部設計地上七層、地下四層、共700席車位、1500機車位，北接自然公園、西南接台鐵及捷運，並聯接空橋串留人群。

內部則設有探索未來、冒險體驗、沉浸特展、體能挑戰、飛行據廠、動感劇院、互動沉浸、益智互動等展區，提供兒童創造負有未來性、兼具藝術、教育和娛樂功能的新型態複合型兒童館。依文化部最新規劃時程，兒童未來館將在2023年1月至2024年9月進行紙上作業、2024年9月開始招標、2024年12月開工、2030年4月完工、2030年12月開始試營運。

侯友宜表示，行政院拍板定案，地方都市計畫相關行政事項，新北市府會全力以赴，交通維持作業衝擊期間減少民怨，市府會負起責任，讓兒童館快速興建完畢。當然中央規劃2030年完工，而新北市民對這塊土地使用有更深期待，期望工期越快越好，中央地方合作更積極開發 ，盡速讓兒童館變新北新地標，這也是國家及兒童期待。

蘇貞昌致詞時表示，當台北縣長時這裡是工廠、啤酒廠，後來新板特區開發後，板橋跟當年完全不一樣，這讓市民信服 ，台灣打得出來的都市建設，是大家一起努力的力量。

他說，兒童未來館基地價值300億元，大家期待有改變，過往說要建豪宅，但周邊已經很多，所以當行政院長後就把當初大家的期盼整合，不是只有蓋台灣第一、 亞洲第一，而是要蓋世界第一的兒童館，讓台灣也做得出來。

他說，兒童未來館的重點是完工的未來，要想像2031年的孩子需要什麼，這不是簡單幾句話可以帶過，而是要認真去談，去看別人的建設經營，不光把板橋停車問題一併解決，還要用國家的力量興建兒童未來館。

他表示，自己這一年多親自主持17次會議，也跟新北市政府溝通解決交通問題 ，今年四月成立籌備處、請教地方立委，去年核定價格為130億，今年增到 165億自己也支持，希望把兒童館建好。更希望兒童館要隨著局勢變化、世界科技變化，要軟體空間要與時俱進不斷跟新，民眾才會一來在來，這才是孩子高興的原因，未來營運方式都要想好，這才是對台灣最好的方式。

新北市政府文化局表示，特專三由中央文化部權管，整體計畫推動由中央主導，地方配合協助。經中央多次召開會議研商後，考量該地區因時空環境變遷、地方需求與基地發展，由原本以展演設施屬性的發展方向轉變為包含科技、遊戲、文化等設施的國家級「國家兒童未來館」，行政院二度視察新板特專三文化設施用地，代表著此區域進行建設的重要性，更象徵著中央與地方的共同合作。