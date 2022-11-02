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愛心募款助葉小弟 汐止議員關心後續生活

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪也再度關心捐款後續，了解葉小弟家庭生活情況。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪也再度關心捐款後續，了解葉小弟家庭生活情況。 圖／觀天下有線電視提供

今年初汐止區金龍國小一位學生，爸爸突然中風，成了植物人，讓單親家庭經濟陷入困境，第一時間新北市議員張錦豪協助發起募款，各界愛心不斷，之後也將捐款全數捐贈給市府社會局專戶使用，每個月提供葉小弟弟家庭基本生活所需，現在過了大半年，市議員張錦豪也再度關心後續，了解葉小弟家庭生活情況。

汐止區金龍國小一名學生，單親家庭，本來家庭經濟就不好，而年初爸爸工作時突然中風成了植物人，家裡經濟支柱倒下，家庭陷入困境，議員張錦豪募集各界愛心，短短十幾天，捐款就刷了八十多本的郵局存褶，並且在捐款告一段落3月初的時候，也在律師的見證下，全數轉給社會局專戶給葉同學家庭使用，以照顧孩子的基本生活，按月撥款，現在是由葉小弟弟的姑姑照顧他們，他也感謝各界的幫忙。

葉小弟姑姑葉小姐說，現在社會局每個月視葉小弟弟一家的支出，適當的給予善款生活費，讓自己能無後顧之憂的專用照顧弟弟、媽媽還有葉小弟弟，真的很感謝社會大眾給予的愛，特別感謝汐光課陪、議員，還有所有認識與不認識善心朋友的幫忙。也感謝有這筆愛心捐款，讓弟弟的醫療費有著落，也真正幫助到葉小弟弟一家人，讓小朋友可以安心的在學校在課陪中心，穩固他的心可以健康平衡的成長。

新北市議員張錦豪表示，將募得的款項轉交給社會局成立一個專戶，然後葉小弟弟就家庭生活支出報出來，再由社工過濾，會確保這筆款項都在合理的範圍內每個月做發放，同時葉小弟的父親狀況並沒有好轉，還是植物人，需要看護、醫藥費、營養品等費用，再加上阿嬤也沒辦法賺錢，所以，家裡很不好過，幸好有這筆善款，讓葉小弟弟能夠安心讀書成長。

張錦豪指出，真的很感謝各界的愛心，也要藉著這個機會讓大家知道這筆愛心款項會好好的去監督，讓它好好運用，也希望葉小弟弟未來有能力時，能回饋社會。

議員 愛心

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