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每年換傢俱！汐止橫科溪大雨倒灌淹民宅惹怨

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區橫科溪溪水暴漲，不但水淹路面，滾滾黃水也衝進民宅，民眾抱怨家裡傢俱幾乎每年都要換。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區橫科溪溪水暴漲，不但水淹路面，滾滾黃水也衝進民宅，民眾抱怨家裡傢俱幾乎每年都要換。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區橫科溪在之前的強降雨溪水暴漲，不但水淹路面，滾滾黃水也衝進民宅，民眾抱怨家裡傢俱幾乎每年都要換，所以，新北市議員張錦豪會同橫科里長詹清山等會勘，要求把橫科溪90度彎角做一個有弧度的彎，讓水能夠順流出去。

民眾說，橫科溪造成附近居民很大的困擾，這個問題已經反應很多年，一直到目前為止，都沒有改善，除了前陣子的強降雨，好幾年來只要颱風或是連續豪大雨，幾乎都會有類似的狀況，一直沒有改善，真的很危險，還有每次淹每次清，就連家裡的傢俱幾乎每年都要換真的很無奈，現在只要下大雨就很害怕。

橫科里長詹清山指出，橫科溪強降雨溪水暴漲水流湍急，水都淹到馬路上，住戶幾乎每年都一、到兩次的淹水，真的造成很大的困擾，這條橫科溪的改善一定要做，最主要是在橫科路407巷81弄路口處的溪道是轉彎處，上面豪雨流下來的大水，到這一段剛好是90度的轉彎，水根本都出不去，整個倒灌，不但整個溪都滿了，還漫流到馬路上，水灌進民宅，房子幾乎都淹一半，希望這個90度彎角能夠修順，做一個有弧度的彎，讓水能夠順流出去。

新北市議員張錦豪表示，在10/14的強降雨，在橫科溪因為有一個90度的直角，導致溪水都滿出來流到馬路上，所以，請水利局一起來會勘，希望將橫科溪的流向做調整，讓未來強降雨或大雨時，橫科溪的溪水能夠更順的排出去。當天會勘後也決定，請市府水利局兩個星期的時間研議改善方案，讓這一段的橫科溪水大雨能夠順流，紓解當地的淹水問題。

議員

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