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淡水國中師生越野路跑 70歲補校生跑完4公里

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國中舉辦第39屆親師生越野賽跑活動，0歲的補校生李英梅更是抱著不放棄的精神跑完全程4公里。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國中舉辦第39屆親師生越野賽跑活動，0歲的補校生李英梅更是抱著不放棄的精神跑完全程4公里。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水國中舉辦第39屆親師生越野賽跑活動，去年因受到疫情影響而取消，今年恢復傳統再次舉行的越野賽跑，全校共有800位親師生共襄盛舉，而其中還有70歲的補校生李英梅更是抱著不放棄的精神跑完全程4公里。

這次最年長的補校學生李英梅，年紀雖即將邁入70歲，但仍用堅持的態度完成比賽，成為最佳的學習榜樣。李梅英表示，能夠參與這項非常健康有義意的活動感到開心，能夠運動也可以跟著年輕的國中學生一起路跑享受青春綻放的時光。另外八年級女子組冠軍張恩婕，對於跑第一名感到非常光榮更可以為班級與同班師生們爭取榮耀。

這次親師生越野賽跑，雖然天氣有時飄著毛毛細雨，但不減學生運動的熱情，路程規劃出全長4.2公里的路線，沿途行經紅毛城、一滴水紀念館、雲門舞集、滬尾砲台、高爾夫球場及馬偕墓園等古蹟及景點，讓全校親師生跑出健康樂活之際，感受到淡水獨有的風情及文化外，亦透過多元的活動方式，提升對在地鄉土的認同感。

淡水國中校長王潔雯表示，這次也感謝學校志工大隊以及真理大學運動管理學系的學生擔任整場活動的運動志工，淡水分局的交通組也在起跑路口協助交整，讓活動不僅愉悅熱鬧，也在眾人的守護下安全圓滿的完成。

許多學生認真賣力地完成這場比賽，為自己及班級爭取最佳成績及榮譽，過程中不乏有許多師長、同學彼此加油、打氣，互相陪伴支持，成了活動中最美的畫面，享受著和參賽者們一起運動流汗、向前奔跑的過程，留下難忘的回憶。後疫情時代的現今，能夠共同在戶外動一動、走一走，都顯得彌足珍貴。透過這樣全校性的的越野賽跑活動，提升大家對運動的重視之外，更是跑出健康與樂活人生。

淡水 越野

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